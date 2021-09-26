演員轉型做歌手唔掂！奇洛李維斯開騷被觀眾掟樽

噚日講完歌手轉型做演員唔掂，咁演員撈過界又得唔得？答案就係：「同樣唔掂！」其中「荷里活男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）夾band開騷時更被觀眾掟樽趕落台！

奇洛自出道以來在影壇大受歡迎，他90年代突然轉型撈過界與兩名志同道合的好友組成民謠搖滾樂隊Dogstar，他擔任低音結他手。不過卻遭遇滑鐵盧受盡樂迷劣評！樂隊曾於美國Milwaukee的重金屬音樂節Metalfest中表演，卻被觀眾喝倒采。奇洛曾憶述當年的情況：「個音樂節有好多出色嘅樂隊參與，係混合硬搖滾同撒旦搖滾音樂。但我哋係民謠樂隊，我哋根本唔應該喺度。」而當他們開始表演時，全場觀眾開始柴台，叫囂之餘更開始掟嘢上台！奇洛說：「佢哋向我哋掟啤酒同叫我哋死X開，並尖叫：『你哋好差呀！』個場面好美麗，令我發笑。」

奇洛勇闖樂壇夾band，另一男神尊尼特普（Johnny Depp）亦有組搖滾樂隊。不過相比起奇洛，尊尼就勁好多！2015年，他與美國兩大「搖滾之神」Alice Cooper和Joe Perry合組超級勁Band-Hollywood Vampires。樂隊出碟之餘亦一同開巡迴演唱會，獲樂評人一致讚賞！

唔係剩係男神轉型做歌手，就連性感女神「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）亦唱過歌出過碟！她於2008年曾推出過大碟《Anywhere I Lay My Head》，一向有「鵝公喉」的史嘉娜唱起歌上來被讚特別有味道，大碟推出後大受歡迎銷量闖出佳績！

除了史嘉娜之外，英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）於20年前亦為動畫《聖誕頌》（Christmas Carol: The Movie）唱過主題曲《What If》，結果首歌大受歡迎曾成為歐洲多個的流行榜第1位。而澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）亦於2001年推出過單曲碟，她與英國天王Robbie Williams曾翻唱60年代的名曲《Somethin' Stupid》，結果大受歡迎成為英國以及澳洲聖誕細碟榜冠軍。