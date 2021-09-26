Dear Jane尾場︱Tim唱情歌冧老婆：湊兩個真係好辛苦

樂隊Dear Jane在紅館舉行《Dear Jane Pendulum Tour 2021》尾場演出，繼續獲主音Tim太太楊洛婷及囡囡Tanya捧場，其中囡囡更身穿「Elsa」公主裙到場，其他捧場嘉賓還有鍾楚紅、張建聲、少爺占一家、陳凱詠、張天賦（MC）等人。來到尾場，全場更加high爆，唱到《2084》及《Let It Go》時，Tim又特地走到囡囡面前跪地唱給她聽，囡囡即開心揮手。他亦唱《愛的呼喚》送給老婆：「成個星期做騷，又綵排，少咗喺屋企，希望借大家歡呼聲多謝老婆包容，湊兩個小朋友唔易。」

期間眾成員講起前一晚Tim爆呔，Jackal問大家睇不睇到入面的「彩蛋」，Tim即話：「入面有褲㗎。」Nice再講笑是「龍蛋」，全場爆笑。尾聲時，他們再度encore，唱出《羽毛鱗刺》等3首歌。

騷後4子在後台舉行祝捷儀式，講到唱《愛的呼喚》給太太，Tim笑言：「因為老婆鍾意郭富城。（唔跳埋舞？）上次演唱會跳咗啦。」他又坦言為了演唱會很少見太太：「其實開騷前幾日我個女病咗，所以我去咗酒店住，仔女都少見，老婆同外母湊兩個小朋友真係好辛苦，所以畀個Surprise佢。」講到他前一晚爆呔，他笑言好大個窿：「真係見到啲孖煙通上嘅車厘子。（成員笑你係『龍蛋』？）係『牛油果』啊。（今晚照擘腳冇事？）條褲即刻加咗個彈性膜。」

講到頭場Jackal被爆求婚失敗，他笑言是成員講笑：「之前Tim唱《草戒指》就求婚成功，我就仲未用，佢哋成日幫我徵婚，但我都仲未遇到我嘅未來老婆。」問Tim可會向成員傳授一些冧女及生仔女的秘笈？ Howie笑言：「我哋見到佢咁樣都覺得家庭生活好開心，佢用行動Show畀我哋睇，慢慢引我哋生，我哋都會考慮嘅。」而提到Jackal自爆兩個月前拍MV跌親右手，搞到伸不直，他表示：「依家都冇事嘅，應該啲骨問題，我之後會去醫院Check，因為去醫院要打石膏，咁就彈唔到結他。」