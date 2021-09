漫威(Marvel)史上首部華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),自上月開畫以來全球票房大賣。而昨日於北美的累積票房高達1.867億美元(約14.56億港元),終於超越漫威7月上映的另一超英片《黑寡婦》(Black Widow)的1.835億美元(約14.31億港元)累積票房數字而成為目前為止今年北美票房之冠,亦同時成為疫情以來的北美最高票房電影!

據行內人士估計《尚》日內累積票房亦會衝破2億美元(約15.6億港元),並預計再收多1,400萬美元(約1.09億港元)而成為北美開畫票房四連冠。而在片中飾演「尚氣」妹妹「夏靈」的華人女星劉夢兒,昨日就於社交網站公開多張他與拍檔「老竇」梁朝偉、Awkwafina同「阿哥」劉思慕的花絮照,他笑指梁朝偉沉默寡言,最長對話僅得3句。而「尚氣」阿姨楊紫瓊昨晚亦於社交網上載與兩位孖生姨甥女飯聚的照片。