【心理測驗】帶來戀愛心意的動物

大部分人對戀愛都有一份憧憬，渴望遇上理想的愛人相守一生，不過很多人都會話，理想型與真實，總是永遠差一點點，到底在你內心深處的伴侶會有甚麼特質？韓國一題大熱的動物心理測驗，從你選擇的信差道出你的愛情觀，並找出你的戀愛關注點呢！

【問題】

一個周末的下午，當你休閒地躺在梳化上休息時，突然傳來門鈴聲，當你開門一看，發現門外有兩隻動物，手上還各自拿着一封透露你未來命運的信，一封是好消息，另一封是壞消息，請憑直覺選出你想要哪兩種動物來送信、又分別拿着哪一個信封。

A.老虎

B.狗

C.羊

D.鸚鵡

E.烏龜

【結果分析】

A.老虎 權力與力量

好消息：選擇老虎拿着好消息的你是一個有「野心」的人，希望你的另一半也是一個有上進心、有活力的人，你想找一個能夠依賴和安心的另一半。

壞消息：拿着壞消息顯示你是一個追求獨立的人，你不太過於依賴別人，亦拒絕被控制，你不喜歡與權力太大的人交住，他們會令你感到壓迫和害怕。

B.狗 忠心與無私

好消息：選擇狗狗拿着好消息的你，是一個追求一心一意的人，你想要找到一個對你無條件付出，而且信賴你、對你無微不至的人，你希望與對方共同進步，共同成長。

壞消息：你是一個很有個性的人，不喜歡沒有主見的另一半，不希望對方過於在意外界的目光，因而變得不自信或從眾而作出改變。

C.羊 溫暖與安心

好消息：羊拿着好消息，反映你是一個追求安穩的人，希望找到一個溫暖而體貼的人，好好地照顧你。在此之餘亦需要安全感和舒適感，相信陪伴是最長情的告白。

壞消息：選擇羊拿着壞消息，可見你是一個追求刺激的人，不喜歡一成不變和沒趣的人，更不希望對方給你太多束縛和干涉，和太安穩的人交往會令你感到厭倦。

D.鸚鵡 活力與交際

好消息：你是一個嚮往熱鬧和快樂的人，渴望另一半充滿活力，經常逗你笑，能和對方互相打鬧，就能令你感到幸福、快樂。

壞消息：做事認真的你，不喜歡過於嘈吵、懶惰的人，你沒有辦法接受另一半玩心太重，整天只想着玩，又或太愛開玩笑及不務正業。

E.烏龜 忍耐與堅持

好消息：這表示你是一個堅定的人，希望另一半是一個真誠且穩重的人，在你需要對方時，必須第一時間出現在你身邊，令你感到可靠。

壞消息：由擇烏龜拿着壞消息，可見你甚具浪漫主義，不希望另一半太過無趣和反應緩慢，太過木訥、無趣且欠缺安全感的人，也無法得到你的關注。