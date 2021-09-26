悲劇主角不再悲︱《性愛自修室》輪椅男活出真我

韓國新劇《魷魚遊戲》引起追劇潮，成為唔少人茶餘飯後話題，而同樣最近推出嘅《性愛自修室》第3季都大受歡迎，網民都大讚好笑得嚟又有嘢學！而當中，喺第2季出現嘅「輪椅男孩」新角色Isaac就引起大家注意，有網民仲咒佢死添，究竟有咩咁大仇口？

事關Isaac喺第2季劇尾因為怕女主角Maeve（Emma Mackey飾）受情傷，想保護佢而刪除咗情敵、男主角Otis（Asa Butterfield飾）Send畀Maeve嘅表白訊息，令唔少人嬲到震，劇迷都「中毒」太深紛紛咒罵Isaac！而喺第3季中Maeve真係愛上咗Isaac，兩人更有Kiss及親密場面，但內疚嘅Isaac向對方坦白，最終成為悲劇男主角…而喺現實中，Isaac都的確發生過慘劇而要坐輪椅……

飾演Isaac嘅George Robinson現年24歲，擁有一對清澈迷人嘅藍眼睛，靚仔又有型。喺17歲時參加欖球比賽時發生意外，脊椎受傷導致癱瘓。一直熱愛藝術表演嘅佢，受傷後雖然曾質疑自己，仲想繼續演戲嗎？而透過表演獲得嘅樂趣，係佢唔想失去嘅嘢！

而講到呢個角色，佢坦言接到劇組電話時，覺得係一件令人振奮嘅事，因為喺過去，有殘疾角色都唔係由真正殘疾嘅人扮演。佢表示演出呢個角色令佢學到好多，亦對自己感到更有自信及自在！

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