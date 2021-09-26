《鬼滅》第2季12月登場　下月率先播炎柱外傳

日本賣座動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，昨日（25日）首度在電視播出，並公布萬眾期待的第2季動畫《遊郭篇》落實於12月5日首播，同時《無限列車篇》將改編成電視版，在10月10日率先播出，並再度由演唱電影版主題曲《炎》的動漫歌姬LiSA包辧全新片頭及片尾曲。

《劇場版 無限列車篇》去年10月在日本上映後掀起熱潮，更創下400億日圓(約28.4億港元)票房，成為當地史上最賣座電影，昨日首度在富士電視台播出，亦成為網民熱話，但播放期間因電視台插入太多廣告，打斷電影節奏，惹來觀眾鬧爆，嘲笑是「無限廣告篇」，又形容「無限列車變成各站停車篇」。

此外，全7集的《鬼滅之刃無限列車》電視版將在下月10播出，第1集是全新外傳故事，講述「炎柱大哥」煉獄杏壽郎從鬼殺隊本部出發，前往無限列車途中執行任務，其餘2至7集亦會加入電影版未曝光的鏡頭。LiSA將包辧全新片頭曲《黎明之星》及片尾曲《白銀》。12月5日首播的第2季動畫《遊郭篇》，則由女歌手Aimer包辧片頭曲《残響散歌》及片尾曲《晨曦將至》。而聲演人氣角色我妻善逸的配音員下野紘，被爆秘婚多年，並於今年夏天榮升第2位爸爸。