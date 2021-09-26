只係為打個招呼　鞏俐為邊個守喺廁所門口？

已經打入荷里活嘅內地影后鞏俐，擔任第11屆北京國際電影節「天壇獎」國際評委會主席，雖然佢嘅新加坡國籍成為網民熱話，佢亦曾經講過，國籍嘅嘢與人無關，而佢現身電影節，明顯冇因為國籍風波而受影響。喺日前舉行嘅電影節開幕式上，佢就發表「愛的宣言」：「我們熱愛中國，我們熱愛北京，我們熱愛北京國際電影節。希望通過北京國際電影節，讓全世界的人更加了解我們中國的文化、藝術和中國的故事，也希望在電影節期間，中國的觀眾可以看到更多、更好的來自全世界的優秀電影。感謝大家的支持和參與。」唔知質疑佢嘅網民會唔會收貨呢？

鞏俐雖然身為國際級女星，但依然無損佢嘅親民作風，日前喺電影節上，佢為咗同導演婁燁打招呼，雖然見對方人有三急，但都好有耐性，企喺洗手間門口等佢。當婁燁一洗完手出嚟，見到鞏俐同趙又廷企晒喺度，個個仲拍晒手掌歡迎佢咁，佢當堂呆咗。

趙又廷率先上前抱抱，而鞏俐等兩個大男人抱完後，先至施施然走埋去嚟個「愛的抱抱」，猛話「辛苦了！辛苦了！」外，仲話相約29號見面時再傾偈。「#鞏俐趙又廷在廁所門口等婁燁」成為熱搜，網民猛笑，話可能婁燁成頭「黑人問號」：「為甚麼尿完有人歡呼鼓掌？」、「鞏俐說辛苦了！婁燁可能不明白，去一趟洗手間，真的辛苦嗎？」