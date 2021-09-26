跟住女星餐單　消脂So Easy

女星們各有各的消脂秘訣，總有一款適合假日後想Keep Fit的你。（互聯網）

經過早幾天的大吃大喝後，大家都怕上磅量重吧？誰叫佳節美食總是高熱量，聚餐時不知不覺間吃多了，就會加重身體負擔，令身材變得圓潤。想享受美食的時候同時保持苗條體態？以下幾個星級健康消脂餐單可以幫你食出Good Fit身形。

切片牛油果核茶

中秋節肯定少不了月餅，食完之後總有罪惡感，不知如何事後補救。這時你可以沖泡一杯切片牛油果核茶，爲自己消滯減脂。日本搞笑女星吉田有里就嘗試過在飯後飲用切片牛油果核茶，兩星期後減了8公斤。日本節目《解決！ナイナイアンサー》的營養師望月理惠子解釋，牛油果核有豐富的水溶性膳食纖維，容易讓人產生飽腹感降低食欲，從而減少食量和熱量。切片牛油果核茶做法很簡單，只需要準備一個牛油果核，切成大約1cm的薄片，將果核上的皮剝掉，放入水中煮30分鐘，看到茶水的色澤是淡紅色的時候就煮好了，可以根據自己的口味加入適量檸檬片。

雞胸肉奶昔

食完大餐之後的幾天不需要節食減肥，只需要將日常吃的高熱量食品換成低熱量食品就可以。全智賢的減肥餐單中就有雞胸肉奶昔這一選項，她將一日三餐中會進食熱量高的那一餐換成食雞胸肉奶昔，成功在兩個月減去10公斤。雞胸肉奶昔的做法也不複雜，首先需要準備50克雞胸肉、300毫升的牛奶、10顆杏仁、3顆核桃和小量水果，先將雞胸肉煮熟，然後再將所有準備好的食材放進攪拌機裏打成奶昔，就大功告成了。

山藥煎餅

想要有飽腹感的低卡食物也可以製作山藥煎餅，山藥本身非常有營養，內含豐富的酵素、維生素B1、維生素C、鈣與鉀等，不但可以促進消化還可以改善疲勞。金泰熙在韓國美妝節目《Get It beauty》上分享自己的減脂食譜就是山藥煎餅，山藥熱量很低，每100克就只有85卡路里，而且還有膳食纖維，可以促進腸道蠕動，是瘦身時期的好幫手。山藥煎餅需要準備半個山藥、3~4匙麵粉、少許鹽和油。先將山藥磨碎，加入麵粉和少許鹽攪匀，然後拿出平底鍋加點油將山藥餅煎至兩面熟透就可享用。