奧運冠軍都係粉絲　易烊千璽新片首映即破6千萬票房

連續兩年雄霸福布斯中國名人榜榜首的內地男星易烊千璽，在電影《少年的你》中發揮過人「戲功」後，殿定在影壇舉足輕重的地位。人氣超班的他，和吳京主演的內地新片《長津湖》將上映，截至昨晚（25日），內地預售票房更衝破人民幣5,500萬元（港幣約6,626萬元）。昨晚易烊千璽和吳京等在北京出席《長》片首映禮，期間眾人上台時，易烊千璽本來禮讓的把最中間位置讓給其他人，但最後「禮讓」失敗，他和吳京始終都站中間。

期間吳京說在戲中和易烊千璽飾演兄弟，但拍攝時卻把易烊千璽當成兒子來看待，又指被對方的真誠打動，並在對方身上，看到昔日的自己。吳京發言時，身旁的易烊千璽動也不動，望向前方，比起吳京的動作幅度，可謂形成強烈對比。其實易烊千璽公然「定格」已非首次，有不少網友笑指易烊千璽再當「人形立牌」：「這孩子是不是又走神了？哈哈哈哈，一部戲立牌一次！」

另外，身為東京奧運女子雙人十米跳台冠軍的中國跳水運動員張家齊，以及被譽為「跳水界國民老公」的陳艾森，也有到場觀賞並化身為追星族！現年17歲的張家齊在觀眾席上，公然向易烊千璽「示愛」：「我特別喜歡千璽哥哥，好可愛，誰不喜歡千璽哥哥呢？」而易烊千璽則說很敬佩她這位奧運冠軍，也感謝對方的喜歡。

而在奧運期間吳京的爆笑「表情包」，不單成網民熱話，在現場的陳艾森更感謝吳京，說「表情包」紓緩他不少情緒，吳京聞言即說：「辛苦了，我場外的表情調節了你的緊張心情，我的貢獻蠻大的，奧運冠軍用汗水青春為國家做出了貢獻，你們辛苦了。你們不來和千璽哥哥照個相嗎？」