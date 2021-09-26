做過Kai伴舞　no:ze粉絲破180萬人氣媲美女團

正在熱播的韓國Mnet節目《Street Woman Fighter》邀請8組女子舞蹈團體比試舞藝，爭奪舞團王座和5,000萬韓圜（約33.5萬港元）的獎金，節目播出後便在韓國掀起熱潮，參賽的舞者成為焦點，其中做過人氣男團EXO成員Kai伴舞的no:ze就因為外貌出眾和可愛魅力吸納大批粉絲，人氣媲美女團成員。

25歲的no:ze在首爾翰林演藝藝術高中主修實用舞蹈科，畢業後曾擔任男歌手Zico及金範秀的伴舞，並在多間舞蹈學校擔任講師，她於去年擔任Kai首張Solo專輯《KAI》主打歌《Mmmh》的伴舞，因為外貌出眾而引起網民熱烈討論，社交網關注人數由1萬急升至66萬，她今年2月擔任男團SHINee的歌曲《Don't call me》的伴舞，及後原定參與成員泰民第3張Solo專輯《Advice》的演出，但因為腳踝受傷而不能參加音樂節目，所以只在MV中出現，她於今年3月獲邀擔任珠寶品牌宣傳片的女主角，是她首度拍廣告。

no:ze所屬的舞團WAYB於8月出戰《Street Woman Fighter》，在隊中任隊長的她雖然外表Cool爆又霸氣，但亦有可愛一面，俘虜大批女粉絲的心，社交網追蹤人數火速突破180萬，她早前到舞蹈學校上班時更吸引大批粉絲在門外守候，更有粉絲特意報名，只為見no:ze一面，亦有「站姐」拿長鏡相機狂影，人氣不遜於女團成員，不過no:ze其後發文指雖然很感謝大家的愛戴，但呼籲大家保持社交距離，希望不要影響到其他講師和學生。

而WAYB於第4集被淘汰，不少粉絲都對no:ze出局感到可惜，不過no:ze離開節目後亦有keep住跟粉絲互動，日前更為雜誌拍攝寫真，人氣爆燈的她愈來愈忙，昨晚更率領WAYB在線上演唱會《KCON:TACT HI 5》中演出，而近日她就於社交網透露暫時很難繼續教班：「不是發生了甚麼事，而是因為沒有充裕的時間，才很困難地做了這個決定，假如之後有充裕時間，我會再跟大家見面。」