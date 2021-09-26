何展睿「轉性」扮女人嗌活出真我：接受團隊建議

獨立歌手何展睿（Steve）去年推出正氣抗疫歌《逆光》，還邀媽咪和太太一齊出鏡大晒溫情，今年他突然曲風大變，由原本斯斯文文歌路，突然推搖滾新歌《套戲未做完》，其MV更「轉性」玩變裝扮女人，十足《翠絲》橋段，搞邊科？在《套》MV中，Steve戴上金色長假髮、化濃妝，身上的跌膊裙，露出又厚又粗的「肉膊」，造型頗出位。

對於「轉性」變歌路，Steve表示新歌主要分享正面人生價值觀，自己可以選擇屬於自己的舞台及劇本，將「戲」演到最好，必需「活出真我」，反串做女生就是為了表達「活出真我」的意思：「我接受拍攝團隊嘅建議，反串做女生。主要係想表達我哋唔好被世俗眼光而束縛自我，做番自己先係最重要！我唔單只做女生，更加搵咗一個好有經驗扮女生嘅朋友同我一齊拍MV。佢好犀利，用咗短短10分鐘化妝，就將我變成一個女人樣。其中一個場口，我要同演員一齊對住鏡頭做一個嫵媚眼神，真係好難，一定要將自己當成女人先得。」他說最難是對嘴部分，花了兩個小時才完成，因為新歌是搖滾歌，但他一向唱開慢歌，所以才要花更多時間熱身。對於其跨性別人士造型，令他社交網突然吸納不少「另類朋友」關注，笑言是意料之外。