【本地單車遊】上水邊境　踩車睇山水古蹟

沒有旅行的日子，在香港一樣可尋回「旅行」感覺？除了Staycation外，你還可以單車旅行，踏着兩輪，遊走於香港邊境、山水風景、古蹟群間。香港有旅行社找來了單車旅遊達人，《行山玩水轆台灣》的作者蔡朗清（Louis）來設計本地單車一天遊路線，從上水出發遊遍新界北部美景。

有山有水．初級難度

因疫情關係，香港人都想去空氣好的地方玩，Louis為此而設計了這條路線：「特別選擇了遊上水，上水剛新開了單車徑，變成熱門又易去，而且這條路線難度不高，但因為要入村，村內有很多分岔路，大家未必懂如何走，所以如有人帶路，會更為方便。」這條路線路場段平坦，主要為單車徑及村路，Louis話就是單車初學者也能駕馭，而且沿途有山有水，主要景點包括：

打卡熱點．大水管

單車友打卡熱點之一的「大水管」，有巨大管道縱橫交錯，原來是深圳東江水的輸送管道。Louis：「路線起步後，首先會到大水管，它是東江水輸送管道，大家可看到我們飲用的水，原來就是從邊境過來。」當有港鐵火車經過時，更是在大水管旁拍照的黃金打卡機會。

邊境禁區．得月樓

單車遊上水，必定會到得月樓打卡，事關這裏是深圳邊境，雖然內有禁區，若沒有准許便不能進入，但在站在禁區外已可望到羅湖站，甚至可眺望到羅湖商業城，是香港能望到國內的地方之一，而且這裏還有一個警崗，Louis：「這個得月樓警崗，可說是新界最北的警崗，它的位置剛好守着邊境，監察着這裏不讓人偷偷過邊境。」

法定古蹟．居石侯公祠

上水不乏古蹟，除了有著名的洪聖古廟，也有居石侯公祠，Louis：「居石侯公祠是上水法定古蹟，因為河上鄉有姓侯的大家族，他們來自番禺，後期他看中了河上鄉這位置，前有雙魚河，後面有山（排峰嶺），覺得這裏是聚寶地，所以搬了來這裏。」現在的居石侯公祠建於17世紀，本來是用來作小學用途，最高峰時更有多達400個學生，故此門前有「加官」及「晉爵」對聯，祝願大家都升官發財，故不少人也會來參拜。

港輕井澤．何時河地

踏了大半天單車，肚子都開始餓了，Louis就選了在河上鄉新開不久的餐廳「何時．河地」醫肚，這裏環境非常優美，不但以池塘為畔，在戶外餐座地方更有美麗的樹與木鞦韆，非常有文青感覺，Louis：「最近這裏更有『港版輕井澤』的美譽，有湖也有樹，也有很漂亮、很精緻的美食，不少單車友都會在這裏吃飯，它也成了打卡拍照的熱點，非常適合潮人、年輕人、女生來這裏。」

以上行程，旅行社最快會在10月17日首發團，大家不妨趁秋高氣爽，享受本地單車遊「旅行」感覺，感受香港郊區的美好。

香港旅騎體驗一天遊（初級版）

行程：上水單車特賣場 > 北區公園 >大水管 > 得月樓 > 雙魚河休憩處涼亭 > 洪聖古廟 > 居石侯公祠 > 河上鄉 Cafe > 港版輕井澤雲場池（午餐） > 豆腐神（自費） > 回到上水單車特賣場

首團日期：10月17日

查詢：www.hongtai.com