MIRROR快閃突襲　Anson Lo百萬MV唔搵隊友合作有原因

男團MIRROR人氣王「教主」盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）以及李駿傑（Jeremy）現身旺角半公開口罩活動，吸引近千人到場，有「鏡粉」前一晚已開始排隊，MIRROR三子叮囑大家要小心，Jeremy表示粉絲見偶像機會多，勸鏡粉不用辛苦通宵排隊，及要注重安全。Anson Lo就表示知道有Fans為搵有利位置，等商場一開門就跑入場，希望大家守秩序。

Anson Lo新歌MV破百萬觀看人次，有「神徒」於活動期間大唱新歌冧偶像，Anson Lo表示跳唱歌是其堅持，又指曾擔心新風格大家未必受落：「見到好多神徒、鏡粉、甚至街外人都畀咗好多評語我，所以真係好多謝大家。」對於MV獲群星拱照，Anson Lo表示為驚喜而未有搵MIRROR成員客串：「今次係想有一個完全未見過嘅畫面，所以會搵啲有驚喜、以前未合作過嘅嘉賓。同埋要啱番情節，然後再Fit In番角色，所以真係超級感激所有嘉賓，要夾齊大家時間係好難，而且佢哋好肯幫手，呢件事係好Sweet，希望大家幫我同佢哋講聲多謝。」

提到MIRROR口罩被炒賣，今次重新開賣依然供不應求，Stanley透露其胞兄都曾問自己「攞貨」，惟自己都無能為力：「我話都要問問，因為唔肯定，其實我哋有自己顏色口罩戴 ，但完整一盒我都要問問公司。」