神隱2個月！都美竹剪走煩惱絲　忘記吳亦凡爆新戀情？

大陸網紅都美竹幾個月前控訴吳亦凡，更爆出「選妃潛規則」，令對方一鋪清袋，8月因涉嫌強姦罪被警方正式拘捕，至今依然被還押。而曾透露身心受創要食藥治療的都美竹，自7月29日未有再更新社交網，早前更傳出退學，不過相隔2個月，她終於上載新照，心情似乎相當不錯。

都美竹在21日中秋節（22日）前晒出新髮型，並祝大家「月亮圓圓[心]闔家團圓」。再相隔4日，她在昨晚（25日）再上載新片，見她剪走煩惱絲，在開篷巴士上吹着涼風、手執一束鮮花，亮麗短髮隨風飄動，臉上流露燦爛笑容，並留言「别放慢步伐 我們都會成為更好的人」，網民都猜測是否有新戀情呢？

亦有網友留言問她：「不是，前兩天還在匡老師那做的髮型怎麼今天就短髮了，真的開始接廣告了嗎，姐子？」豈料引爆兩幫網民對鬧，「人家接廣告掙大錢關你甚麼事？怎麼就不能接廣告了？受不了你這種語氣，你是人誰啊管的這麼寬！」亦有人覺得該網民根本沒有意思：「評論里大部分人神經太敏感了吧！」又指都美竹中秋節的「新髮型」照一早在另一平台發放，所以不是新相，而都美竹也出聲平息紛爭：「摸摸頭，我知道你沒有任何惡意的，大家不要吵架，謝謝關心！」不過沒有回應是否拍廣告。