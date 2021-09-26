開唔到處男紅館騷　周國賢搵到原因關氣場事？

歌手周國賢（Endy）日前為無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》擔任嘉賓，跟主播許文軒（Edmond）大談相隔近3年再推出個人新歌《塵世美》感受，而原來新歌「來源地」是泰國，靈修之旅的其中一個地方。

Endy說：「2020年停工，主要係因為之前做咗好多嘢，包括出碟、做騷同拍戲，一路都冇休息，再拍攝完《一秒拳王》，都唔知自己傷得咁嚴重，傷及筋骨，原來身體同情緒係要還，咁不如去個靈修之旅包括京都同清邁。本身諗住去一陣，點知喺泰國時，遇上疫症最嚴重，初頭一兩個月有Keep住搵機票返香港，但真係完全冇機位，既然個天要你留喺度，咁就不如好好學習同自己獨處，而《塵世美》呢首歌，就係喺泰國，瞓喺張床時，見到填詞人小克一個徵求旋律嘅Post，咁就啱啦！當時我好得閒，大概一個禮拜就完成到首歌。」

Endy於上年休息期間，本應有機會開處男紅館騷，更以為自己已Ready踩上紅館舞台，但最後事與願違︰「紅館係一個好神奇嘅地方，唔同歌手同佢邂逅嘅時期都好唔同，有啲人好似我咁，等咗好耐都未做到，有啲人出道1年就得到紅館呢個場地，我慢慢發覺，個關鍵係在於個人本身嘅氣場係咪Ready，我以為Ready，但當上年4月畀咗個期你，咁啱又腳傷，再加上疫情嚴重，真係唔敢博，惟有取消，就好似個天要話畀你知，不如你都係再修練下先，可能你真係未Ready！依家我睇通咗好多！」

談到最近與不同單位如AGA（江海迦）、JW（王灝兒）、Serrini、樂隊Zpecial及組合per se等合作，Endy說：「如果用畫畫嚟形容，佢哋畀到我鮮艷度，佢哋打開咗我以前喺日本讀書時聽歌嘅視野！喺佢哋身上，我覺得自己唔再係前輩，係互相學習。早兩三年前，我都仲攞住個覺得自己係前輩嘅姿態，當覺得自己係前輩時，係完全郁唔到，你永遠就卡住咗喺以前，依家放下少少姿態，成個人都輕咗，就好似舊海綿吸咗好多新嘅靈感，攞到新嘅嘢。」