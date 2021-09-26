佐佐木萌香　誘人美尻勁搶鏡

見到又圓又大嘅新鮮蜜桃，相信好多人都想咬番啖。同樣地，見到一個又圓又大嘅鮮嫩蜜桃臀，我諗好多男人都想輕咬一口。今日同大家見面嘅日本女優佐佐木萌香，就擁有呢種誘人美尻，難怪佢喺賽車場同寫真界都咁受歡迎喇！

頂級蜜桃臀

近年唔少港人鍾情日本產嘅水果，好似玉兔桃、白鳳桃等等，都令唔少老饕食得津津有味。喺日本寫真界都有唔少靚蜜桃，講緊嘅係女優身上嗰個光滑鮮嫩嘅桃子形美尻，而今年23歲嘅佐佐木萌香就有個令唔少男人好想輕咬一口嘅「甜美萌尻」。講真阿妹確係好得人鍾意，唔止美尻誘人，樣貌都好甜美，笑起上嚟好有陽光氣息，真係人如其名夠晒萌！

劍指第一名

憑住可愛面孔同誘人美尻，萌香喺寫真界好有人氣，最近推出嘅第3輯寫真映像作品《萌尻に甘噛み》更獲得正面評價，好多追捧美股嘅觀眾都讚佢魅力逼人。正因為外界反應唔錯，令萌香變得更加自信，仲為寫真事業定立目標，希望自己嘅寫真碟能夠取得相關銷售榜嘅第一位。呢份雄心真係好值得欣賞，筆者亦睇好佢可以如願以償。

揚威賽車場

提到第一名，萌香除咗拍寫真，亦係一位賽車女郎。最近佢參加咗「產經體育賽車女郎獎2021」，希望以可愛同性感兩大賣點嚟提升人氣，結果成功奪得冠軍寶座，可喜可賀！雖然萌香嘅事業發展都幾順利，但佢並未滿足於現狀，深信自己仲有進步空間，希望喺美貌同美尻以外，發掘多啲賣點嚟吸引觀眾。照咁睇，唔知阿妹會唔會走去隆胸呢？