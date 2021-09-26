睇「鹹片」驚被訓示！劉佩玥爆阿媽睇得開反讚江美儀

無綫小花劉佩玥（Moon）拍緊新劇《隱形戰隊》，日前佢同江美儀、唐詩詠、劉穎鏇做訪問嘅時候，被江美儀爆料開工睇鹹片，嚇到佢要即刻澄清！事隔幾日Moon騷腿出席熱播劇《把關者們》宣傳活動時，受訪期間再提起呢件事，記者笑話佢被爆私隱，Moon抵死笑講︰「擺明係明屈！哈哈！咁係因為我份人玩得，大家都鍾意開我玩笑啫！咁呢件事又的確係搞笑嘅！」問到佢嗰陣睇緊咩片？佢就話只係普通搞笑片，仲笑話對有鹹片廣告彈出嚟已經係見怪不怪︰「成日睇片都會彈出嚟，自己冇乜所謂，因為又唔會專登撳入去睇。（佢哋有冇再拎呢樣嘢同你講笑？）又冇，純粹係嗰陣大家想搞吓笑，大家拍劇相處得太融洽，感情好好就唔會太介意。」

反而Moon係擔心訪問片出街後會被媽咪「拷問」訓示，點知媽咪睇得好通透，甚至覺得對方好搞笑，Moon話︰「佢問我：『點解美儀姐咁得意？佢真係好好，做訪問嘅時候專登拋個波畀你，真係好提攜後輩！』」另外，Moon又大讚江美儀拍劇時好專業、演技好好︰「真係好欣賞佢，劇入面佢做我嘅上司，有好多對白要講，而佢本身唔係一個咁惡嘅人，但佢出到嚟個感覺係好嚴肅，之後發現佢同我一樣都係9月生日，果然9月生日嘅人真係好叻！哈哈！」