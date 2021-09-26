誘人「刺」激　興奮長知識

性生活最怕乏味無趣，所以耐唔耐要搞吓新意，有番啲刺激。今日就由刺嘅英文「Prick」入手，同大家分享吓情色世界入面有乜嘢令人興奮無比嘅刺激。

Prick 愈刺愈High

點樣為之「刺激」？關鍵在於一個「刺」字。同樣地，要喺床上激起女伴嘅官能反應，依靠嘅嗰把刺正正係男士嘅兵器，所以「刺」嘅英文「Prick」，亦暗指男士兵器。正因為「Prick」有咁嘅意思，所以衍生出「Prick Juice」同「Prick-scourer」呢兩個情色俚語，前者暗指從兵器噴出嘅汁液，後者連埋「Scourer」呢個字，中文解做洗擦劑，但其實暗指女士嘅私處！

Prick-lick 口舌之樂

暗指口愛嘅英文情色俚語有唔少，當中又以「Prick-lick」最形象化，事關「Prick」解作男士兵器，「Lick」則有舐嘅意思，係咪好有畫面呢！至於由呢個俚語衍生出嚟「Prick-licker」，就係指為對方口愛嘅人。順帶一提，有個情色俚語叫「Prick-tease」，大家又知唔知點解？答案係指嗰啲純粹挑逗異性，但唔會同對方曳曳嘅人。

《2 Slits For Every Prick》 三人混戰

一男二女嘅三人玩法，係唔少男士嘅夢想，所以美國四仔不乏呢類題材嘅作品，好似No Limits Production喺2006年推出嘅《2 Slits For Every Prick》，就被好多四仔迷視為經典三人行作品，理由係脫星陣容包括Tracy Love、Brittney Skye同Shy Love，佢哋都係當年嘅天后級脫星。講到全片最精彩一幕，莫過於Brittney Skye激戰兩位男脫星，唔止游刃有餘，仲表現出一種如狼似虎嘅野性，實在令人一見難忘。話時話，呢位狂野派脫星喺2009年就宣布引退，令唔少四仔迷深表可惜。

同場加映：高橋聖子瘋狂「串刺」

日本AV中有所謂「串刺」，可以解做啪啪啪，但更深層嘅意思係指女優喺床上連續不斷咁被人「刺」激。講到呢度，真係要介紹大家睇吓高橋聖子嘅經典作《G cup寫真Cosplayer亂交派對》。呢套AV由MOODYZ喺2019年推出，女主角除咗會喺片中體驗瘋狂「串刺」嘅快感，仲會以各種動漫Cosplay造型上陣，配合埋高潮迭起嘅反應，好值得一睇再睇。講起高橋聖子，呢位喺1993年出生、2016年出道嘅AV女優，因為係藝能人出身，加上擁有一對35G巨乳，早已成為超人氣女優，早前佢更宣布中出解禁，引嚟粉絲一陣哄動。