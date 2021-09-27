【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿一戊寅土執日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：修造、動土、作灶

忌：祭祀、置業、放水

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

職場出現人事變動，可給事業發展帶來助力。

金牛座

人緣極好，發揮團隊精神，工作無往而不利。

雙子座

公私要分明，切忌於工作場所處理私人事務！

巨蟹座

為別人的甩漏執手尾，一肚怨氣卻無法宣洩。

獅子座

易跟另一半為小事而鬧僵，包容可化解矛盾。

處女座

和氣生財，對待同事要客客氣氣，勿擺架子！

天秤座

有問題要正視和解決，否則情況會不斷惡化。

天蠍座

做回自己，不用太拘謹，毋須事事遷就別人。

人馬座

自信心逐漸恢復，即使遇到問題也毫無懼色。

山羊座

愛情運上升，有人主動示好，讓你感到驚喜。

水瓶座

瑣事一大堆，宜沉着應對，愈心急愈易出錯。

雙魚座

抽時間跟親友閒聊幾句，說不定會有所啟發。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）猴 麻煩多

鼠

人緣下跌，易得罪人，宜少說話多做事。

牛

桃花運上升，有利單身者爭取美好姻緣。

虎

運勢平穩，不妨抽空陪家人，共聚天倫。

兔

工作態度一絲不苟，有望得到上司認可。

龍

情緒起伏易衝動，與同事關係變得緊張。

蛇

公務繁忙，幸好行動力強，能應付自如。

馬

說話要經大腦，小心一時失言而惹麻煩。

羊

處事高效，面對任何難題都能處之泰然。

猴

是日沖煞，有可能因面子問題惹上麻煩。

雞

被突如其來的事情考起，切忌自亂陣腳。

狗

把握財星關照的時機，得財全不費工夫。

豬

人緣運不錯，坦誠待人易交上知心好友。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

及時平衡 身體無恙

之前提到，中醫也是風水，因五行跟我們人生有密切關係，而飲食又與五行有關，可謂一環扣一環，所以我們要知道自己的五行喜忌，管好自己的生活習慣。

今天人類有很多疾病都是食錯東西而產生，正所謂不時不食，春夏養陽，秋冬滋陰。很多炎症只是一個表象，是身體不適失衡的反應，也是身體發出求救的信號。

坊間有些人指女性吃蟹可增強夫運，最好常常吃。蟹本身有種物質可增加女性賀爾蒙，繼而產生美的效果，於是一些人在沒有做好分析下狂吃，但其實事前必須了解自身體質，寧可不足，不宜太過，反正有很多代替方法可以改變夫運。我作為學者，不停去搜集分析修正，不能一言堂做教師爺。

知命，認命，我們無力要求周邊的環境優劣，但可以按照自己一生五行喜忌，用智慧減少各種污染，避免受到荼毒誤導，好好把握自己的人生。

人的一生，活着就是勝利，健康才是目的，快樂更是真諦。