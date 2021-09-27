那英半退《好聲音》再傳黑幕　「轉身費」盛惠60萬

歌手李克勤早前以「奶爸」身份擔任無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》主理人，但於決賽前無奈離開，因有傳他以千萬酬勞返內地加盟歌唱節目《中國好聲音》，夥拍天后那英、章子怡的歌手老公汪峰、台灣金曲歌王李榮浩等擔任最新一季導師。節目開播僅一個月後，最具話題是那英突然宣布「半退出」，並偕節目組聯合發聲明指「由於個人的安排確實無法調整，待盲選結束後，將退出現場錄製，遺憾無法走完這一季。」據悉她不會參與現場錄製，改為幕後指導其戰隊的學員，而其導師位置由中音歌唱家廖昌永接棒。

陳奕迅曾爆不滿

那英於「冇預警」下退出節目，令外界眾說紛紜揣測「真正原因」，有網友估計是工作檔期問題，但亦有傳可能跟節目傳出「黑幕」有關，令她無法忍受傳聞中的「潛規則」。有網友爆料指節目背後充滿「水分」，更流出一份明碼實價的「清單」，指參賽學員的面試價一律約120港元，推薦費需付約1,200港元，「保送下一場節目」收約12萬港元，而要成功打動導師推薦學員加入其戰隊的「轉身費」則盛惠60萬港元，相當乸脷。且節目組在學員選歌及舞台設計亦有「商業應援」，某部分學員需和節目組簽約，否則可能甫上場即直接被Foul。

其實節目被爆「黑幕」已非首次，早年擔任節目導師的陳奕迅（Eason），曾在綜藝節目中爆Seed指剛接觸《中》時覺得很真實、很公平公正，是個可給有夢想的歌手展示自我實力的機會，不過他自爆曾遇過的錄影狀況：「（當時）因為覺得台上的選手還差點感覺，所以遲遲沒有按燈，就在這時導演一直在耳機中催促，要我和那英按一下（燈掣）。」當被問可有「假唱配音」問題，Eason沒有明確表示，但再爆：「自己也不知道現場的群眾到底是不是被節目組僱用來的。」其爆炸性「敢言」，曾惹怒節目「台柱」那英，指他所言無視行業規則：「作為和節目組簽了合約的藝人，就必需要遵守節目組的任何安排，有一些藝人公開曝光節目組的內容。」

至於有傳學員寧願「抬錢」也要參賽，全因節目踏入10周年，至今依然是內地最高綜藝播放指數節目，且擔任節目的導師及導師助教全屬重量級，過往包括有張學友、周杰倫、謝霆鋒、楊千嬅、王力宏、庾澄慶等，如能成為中港台天王天后級的學員，自可高掛「明師出高徒」的光環發追星夢，而跑出的冠軍學員中，為內地歌手華晨宇秘密產女的張碧晨最具代表性，屬那英「學員」的她除是今季節目的導師助教外，近幾年唱盡大熱劇《楚喬傳》、《花千骨》、《三生三世十里桃花》等熱爆劇集歌，社交網破千萬粉絲，人氣高企。昨日（26日）就那英「半退出」節目聯絡身在內地的李克勤，但至今未有回應。