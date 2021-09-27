妹仔大過主人婆！林心如「丫鬟」個個撈得起

台灣女星林心如當年憑內地劇《還珠格格》紫薇一角紅透亞洲，佢嘅演技亦備受肯定，原來唔只佢自己紅，仲將「旺氣」帶埋畀身邊嘅「丫鬟」，有3位曾經喺劇中演佢丫鬟嘅女星，如今都升呢成為一線花旦，正宗係「妹仔大過主人婆」！

當中大家最印象深刻嘅係內地女星范冰冰，佢喺《還珠格格》中演林心如丫鬟「金鎖」，而為人所熟悉，之後佢就愈來愈多演出機會，升呢做女一，參與唔少電視劇、電影演出，獲封做影后同視后，得獎無數，仲紅到去國際，曾為荷里活電影《變種特攻：未來同盟戰》等演出！但係佢近年因逃稅風波，形象跌入谷底，雖然積極為復出做準備，但暫時都未有新嘅影視作品推出。

楊冪做娛樂公司老闆

內地女星楊冪曾經喺內地劇《美人心計》演林心如嘅近身婢女，當時佢只係配角，但係憑住靚樣同埋細膩演技，成功搶焦，大獲好評！如今佢已經係內地一線花旦，仲創立娛樂公司「嘉行傳媒」，升呢做老闆，旗下藝人有迪麗熱巴、祝緒丹等，仲製作咗唔少人氣劇集，包括《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》等，事業發展相當順利。

憑內地劇《延禧攻略》爆紅嘅內地女星吳謹言，亦曾經喺內地劇《秀麗江山長歌行》中飾演林心如嘅侍女，當時佢嘅戲份唔多，都冇咩亮點，但係佢之後默默耕耘咗幾年之後，就靠着《延禧》「魏瓔珞」一角紅遍兩岸三地，雖然依家人氣唔及當時，但係仍然密密有劇拍，成為內地當紅花旦！