女友到場支持　積佳蘭賀東尼獎爭劇帝　

年度舞台劇界盛事《第74屆東尼獎》昨日於美國紐約舉行，一眾名人紅星均有出席。其中一同爭最佳話劇男主角的荷里活兩大男星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）以及「邪神洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）都有罕有拖女友出席。不過最終雙雙失落劇帝寶座！

不過兩位男星都貫徹私生活低調的作風並沒有與女友一同行紅地氈，其中湯與舞台劇演員女友Zawe Ashton被影到在場內合體。結果兩位男星均不敵《The Inheritance》的男星Andrew Burnap，雙雙失落劇帝寶座。

至於其他獎項方面，由於去年因疫情而導致美國百老匯所有劇院關閉一年，其中音樂劇最佳男主角僅得《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge！The Musical）的美國舞台劇男星Aaron Tveit提名，所以他自動獲獎。而獲14項最多提名的《情》亦不負眾望共奪10個獎項其中包括最佳音樂劇而成為全晚的大贏家！

至於劇后方面，美國舞台劇女星Lois Smith憑《The Inheritance》勇奪最佳話劇女主角。並以90歲高齡成為《東尼獎》史上最年老的得主！