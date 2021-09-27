「限娘令」有料到！花美男變肌佬　留鬚原來幫到手

國家廣電總局8月尾發布新規以整頓娛樂圈，當中包括杜絕「娘炮」等畸形審美，官媒甚至用上「流量明星」蔡徐坤及鹿晗照片，搞到人心惶惶。估唔到「限娘令」一出，即刻有料到，大批人氣男偶像都集體轉型，剛陽味迫晒出嚟，仲搞到愈變愈極端！

其中落差最大嘅可能要數上位男團INTO1隊長劉宇，平時眼妝濃過女星嘅佢，次次見人都化足眼影，粉底明顯比條頸白幾個色，被封為「第一白男愛豆」。點知最近佢現身網上直播，竟然將塊白搽黑，甚至比條頸更黑，加上抹走眼妝，反而被網友笑佢唔再似偶像，反而似足素人唔顯眼。

被官方點名話「娘」嘅蔡徐坤，佢身高1米84，體重就只有60KG（約132磅），一直都係「男愛豆」白高瘦嘅審美標準。明知「瀨咗嘢」嘅佢亦好識做，風格大變，仲騷出手臂肌肉，荷爾蒙爆棚，唔再未見人先見眼妝，似乎係想向「肌男」路線進發。

曾喺「藝人流量價值榜」登上榜首、成「花美男」指標嘅一線小生肖戰，都心知不妙，趁住中秋忽然轉晒留鬚自拍，拎住個月餅都要電話食先，雖然佢硬Sell男人味，不過就衰在唔肯熄美顏Filter，張自拍似乎仲「未合格」。

有份拍BL劇嘅男星羅雲熙，五官深邃立體，佢唔只身高偏矮細，更加係出名瘦削，尤其佢對「筷子腿」直頭可以媲美當紅花旦楊冪，不過最近佢都開始轉形象，晒出做Push Up嘅片段，不過就明顯過瘦，手臂幼到似條竹，睇佢都要再練吓先改變到形象。

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