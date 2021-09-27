涼鞋配襪子穿搭　時尚感滿分

在社交平台的#ootd（每日穿搭）話題上，總是看到時尚達人穿上襪子配涼鞋。一開始很多人不理解這種穿搭的時尚之處，覺得很奇怪。但仔細看潮人們的涼鞋加襪子穿搭技巧，才發現這種穿法不僅舒適透氣，還可以彰顯個人獨特的時尚品味。想要自己也穿的那麽好看，其實襪子配涼鞋是有技巧的，穿好會增加整個穿搭的時尚度。這次整理出來，讓大家一次過看清楚。

涼鞋配襪子的第一法則就是，黑色涼鞋搭配中長的白色和黑色襪子。黑白色的單品是最容易與其他穿搭融合的。新手嘗試這種搭配，最保險的穿法永遠是黑白色來做呼應，再襯任何服飾也不會出錯。可以參考台灣女藝人楊丞琳，她以同款涼鞋加襪子來搭配不同風格服飾，酷帥型格風的黑短袖配短褲與可愛淑女風的紫色泡泡袖長裙都可以駕馭得到。襪子的長度最好是超過腳踝，可以遮住腿部肥瘦不均匀的狀態，顯得腿比較直。如果選擇的是白色襪子，要注意襪子的整潔度，看看腳底部分是黃黃的話，就把它扔掉不要再穿了，涼鞋鏤空會特別容易看到襪子不整潔的部分。

不想走保守路線，可嘗試鮮艷撞色的涼鞋與襪子，走在大街上也不怕別人跟你的搭配一樣。有「性感小馬」之稱的韓國歌手泫雅，她就穿上桃紅色的洞洞涼鞋搭配螢光黃色的長襪，身上是軍綠色的連帽衫，這樣大膽運用飽和度高的顏色相信沒人比她更獨特了。另外，還有一種大膽的搭配是高踭涼鞋加襪子，台灣文青歌手魏如萱早前就試過以一襲黑色泡泡袖公主短裙內搭白色長袖襯衫，再腳踏一雙超高踭涼鞋加中長襪。短裙露出膝蓋部分，與高踭鞋和襪子相配合之後，拉長了雙腿比例，而襪子的加入更令穿搭更有層次。