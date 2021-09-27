歐陽娜娜同Jennie撞衫　網友質疑抄造型！

台灣藝人歐陽娜娜最近網晒靚相，相中嘅佢紮咗丸子頭，着低胸背心加綠色外套，令本身21歲嘅佢，即刻再減齡變番16歲卜卜脆少女。呢載相吸引到大批網民關注，因為發現佢同韓國女團BLACK PINK成員Jennie，撞衫撞到嘭嘭聲！嗰件綠色外套，幾乎一模一樣，只係Jennie件外套多咗金色鏈，仲有網民話娜娜係連髮型都學足，留言反問：「尷尬嗎？」又有網民直情冇面畀：「更喜歡Jennie穿起來的感覺」。

娜娜同韓國女團BLACK PINK成員撞衫，其實已經唔係第一次，之前同其他成員Lisa同Jisoo撞過，仲有另一個韓國女團aespa嘅內地成員寧藝卓着過同款嘅衫外，更加試過同張栢芝、楊冪撞過衫，難怪網民狂笑娜娜係「萬人Copy Cat」！

究竟係有心定無意，雖然只有娜娜自己知，不過佢的確好鍾意Jennie，佢除咗瘋狂點讚Jennie嘅post外，又翻唱過對方嘅《Sure Thing》，仲擺埋上網同BLACK PINK分享。所以或者可以咁樣推斷：其實娜娜唔係抄Jennie個Look，只係向Jennie致敬，同時佢嘅偶像，仲有Lisa、Jisoo、寧藝卓、張栢芝同楊冪等，娜娜只係一個博愛嘅粉絲，咁樣諗，係咪好啲呢！