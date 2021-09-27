食魚生減肥？呢5款會愈食愈肥！

食魚生和壽司不會肥？不少人都認為魚生是健康的低卡食物，即使大量進食也沒有問題，但營養師Yanbie表示，其實要視乎是甚麼魚和甚麼部位，其中魚腩、魚鰭、魚皮和魚子等，其實脂肪含量也很高，以下介紹5款容易致肥的魚生和壽司，減肥就要忍忍口了。

魚腩

如吞拿魚腩、三文魚腩、油甘魚腩、劍魚腩等，因為魚腩是整條魚中脂肪最高的部位之一，以吞拿魚為例，1件赤身吞拿魚壽司約35卡路里，但中拖羅已經有80卡路里，而大拖羅就更加肥美，因此卡路里也更高。

左口魚裙邊

左口魚本身並不肥，但接近背鰭和臀鰭中間裙邊的脂肪含量卻十分高，在吃火炙左口魚裙邊時，有機會見到一層油光，其實就是炙燒時迫出的油份，一件左口魚裙邊大約有60至70卡路里。

魚籽

魚籽雖然細細粒，但其實整粒都是脂肪，一件魚籽軍艦已經有65卡路里。

火炙壽司

火炙本身並不會影響魚生或壽司的卡路里，不過用來火炙的魚生，很多時也比較偏肥，例如是三文魚腩、左口魚裙邊和鰻魚等，而且火炙時大多會放一些芝士醬、沙律醬才燒，變相提高了卡路里和脂肪。

吞拿魚蓉

吞拿魚蓉是用拖羅製作，所以和魚腩道理一樣，是整條魚中脂肪含量最高的部位。