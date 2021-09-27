冰凍啤酒Chill住飲

悶熱流汗時，來杯冰凍的啤酒，簡直是人生快事。於9月至10月，又是啤酒節開鑼的時機，坊間除了有各式和啤酒主題有關的餐飲及活動，近日亦有新款口味啤酒登場，無論同朋友狂歡，又或獨酌都無問題。

主題餐飲

與主子齊齊歎

部分餐廳歡迎主人帶狗狗慢慢坐，以往多是「奴才」自私密密食，主子只能望住流晒口水。近日Classified在淺水灣、上環分店推出「YAU Beer Flight」啤酒套餐，當中有3款啤酒及3款惹味小食，包括炸雞翼、洋葱圈和薯條。至於愛吃的狗狗，餐廳亦預備了曲奇店提供以花生醬、蘋果醬和南瓜蓉製作的狗狗曲奇，適合狗隻食用。狗主邊飲邊歎時，狗狗亦有私家零食，皆大歡喜。

拼盤開心Share

大啖吃肉時來一口啤酒最是暢快，King Parrot Group於現時至10月31日，在指定的5間餐廳推出啤酒節通行證（於現至11月30日使用），憑通行證可換領6杯啤酒、2杯特飲和2款指定小食。當然，餐廳亦會預備各式美食，包括食肉獸最愛的肉類小食拼盤，內有炸雞翼、豬肉腸、肉丸等，德式風乾肉拼盤配德國麵包圈則有黑森林火腿和烤豬腩肉片及芝士等，至於海鮮小食拼盤有4款炸物和薯條，每款都分量十足，適合和朋友開心Share。

花園酒節

每次去酒吧飲酒，總會見到一大班客人在門外拎住杯啤酒慢慢傾，很多都喜歡戶外無拘無束的感覺，香港美利酒店將於10月4日至16日推出首個花園啤酒節，客人可於花園內盡情品味德國和本地的啤酒，配以德國傳統美食如煙熏希靈魚沙律、烤豬手、紐倫堡腸和扭結麵包等，在花園內拎住杯啤酒配小食，加點涼風最是寫意，更有點到當地參加啤酒節的感覺。

啤酒主題住宿

每年的尖沙咀馬哥孛羅香港酒店都會推出德國啤酒節，之前因疫情關係曾暫停舉行，今年酒店決定由現時至10月31日推出「啤酒節住宿之旅」，客人享1晚酒店住宿連客房，可免費升級到下一級別。入住後穿上傳統巴伐利亞的服飾拍照打卡，到活動室玩桌球、飛鏢、足球機等遊戲，之後在客房品味雙人德國啤酒節晚餐連啤酒，就算飲大了都不怕醉臥街頭，臨走前還可獲贈從未公開發售的馬哥孛羅德國啤酒節2019精美收藏品，分外有意義。

邊飲邊玩

在歐洲經常看到擅飲的外國人，拿起巨型啤酒杯大啖大啖地喝，在啤酒節，亦不時見到客人豪飲，比利時啤酒屋FRITES 中環分店將於10月1至3日舉行慕尼黑啤酒節，客人可選擇無限添加500毫升酒杯、1公升酒杯或3公斤的啤酒桶，自問酒量驚人的你可以挑戰巨型容量啤酒。當日餐廳會以傳統陶質啤酒杯及木酒桶侍酒，再加上如巴伐利亞烤雞配德國香料配薯條、香腸配德式酸菜及經典德國豬肉腸熱狗配墨西哥辣椒等拼配，相當傳統，主持人在每日指定時段會安排不同的德國風遊戲，大家邊飲邊玩夠晒熱鬧。

新口味登場

香甜桃味

香甜多汁的水蜜桃一向受港人歡迎，雖然現時已過了當造時候，但如果想品嘗桃之美味，依然有計。city'super因應集團25周年推出多項活動，除了有25周年慶市集外，還特別推出限定產品，當中包括有別注版的桃味慕尼黑拉格啤酒，這款啤酒選用日本山形縣水蜜桃作材料，並於香港製造，入口散發清新的甜味，果香和大麥的香氣同樣豐富，女士們都啱飲。

韓國手工啤

提到韓國酒類，大部分人想到米酒和燒酒，深水埗剛開業的新派意韓餐廳酒吧PPALLI PPALLI，除推出一系列混搭菜式，如慢煮豬腩生菜卷、三色西多、肉臉牛肉他他、和牛面酸種包和韓式炸雞等，可配雞尾酒、米酒或燒酒外，餐廳還特意引入韓國手工啤。帶葡萄、青檸及橙香的Craftroot Dongmyeong Port Pale Ale，適合配濃味的牛肉他他或其他肉類菜式。至於Craftroot Snow IPA有菠蘿和西瓜寺氣息，和慢煮豬腩肉生菜卷相當夾，香氣更濃。