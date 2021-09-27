中醫師教路　川貝母趕走「燥邪虎」

【特約報道】立秋之後至到九月，如果天氣異常溫暖乾燥，「秋老虎」會出現。這是由於空氣中的水氣減少，濕度低於人體所需標準所致，容易令人體感到乾燥。「秋老虎」現象在香港很常見，雖然節氣上顯示入秋了，但連日日照強烈，重新出現暑熱天氣，會加重我們的喉嚨和肺部的負擔，使我們感到內外乾燥，加速「秋燥」症狀，例如會鼻咽乾燥、乾咳少痰、皮膚乾燥等。

另外，在辦公室工作的人也要注意！人體長時間暴露在封閉的空調房中更加會缺少水氣，這時候「燥邪」會趁機侵蝕人體，耗損津液，特別是肺部、喉嚨、咽喉容易感受到乾燥，容易出現喉嚨乾、乾咳、皮膚痕癢，甚至便秘。

趕走「燥邪虎」有妙招

室內室外空氣乾燥，不知不覺間，「秋老虎」已進化成「燥邪虎」如影隨形跟着你，就算燥邪對你造成傷害，你想甩都甩不到，是否真的沒有方法解決？中醫認為，秋季乾燥容易損傷肺部機能，建議市民應多進食滋陰潤肺的食物。在「中醫五色學理論」中，肺屬於白色，故此食用白色的食物可以增強肺臟之氣；如川貝母性味甘淡微寒，有清熱化痰和潤肺止咳的功效。

講起潤肺止咳就會想起老字號京都念慈菴川貝枇杷膏，這是大人小朋友都能接受的熟悉味道。由天然中草藥材製成，當中有養肺的白色藥材川貝母成分，可以深層滋潤肺部，從內而外紓緩咳嗽及各種喉部不適，在「燥邪虎」侵襲期間實在是居家必備良藥。飲用小貼士，將枇杷膏加溫開水調開飲用或將枇杷膏倒在湯匙中，直接放入口內服用。