難得同場！舊愛陳庭欣有乜優點？翟威廉咁樣講

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》落幕，昨晚（26日）最後一集以「秋季大旅行」為主題，林盛斌（Bob）陳庭欣、翟威廉、何廣沛、何泳芍及陳婉衡紛紛現身參與錄影，場面相當熱鬧。「老鼠屎」翟威廉難得與舊愛陳庭欣同場，二人全程表現大方，陳庭欣更不避嫌取笑翟威廉，玩遊戲時翟威廉更被問到「陳庭欣有乜優點？」他輕輕答「為人冇乜嘢」，何廣沛與黃嘉雯「贈興」說：「飛咗翟威廉、有Taste！」翟威威即笑言：「以前更好（指Taste）。」場面爆笑。

這次由何廣沛及楊潮凱擔任隊長，由於楊潮凱過往在節目中戰績彪炳，「分組」遊戲時出現爭人情況，楊潮凱「嫌棄」林秀怡，更將對方名牌拋進水中，又與何廣沛「講數」，指情願要「老鼠屎」翟威廉，雙方爭持不下，最終要「校長」Bob出手主持公道，場面搞笑。

周志康封「罅王之王」

「撲飛碟」遊戲內，擁有麒麟臂的周志康遭美女黃婉恩及何泳芍夾擊，但他依然贏到開巷：「我喺絕處逢生搵到一條罅。」Bob聞言打趣：「你係TVB新一代小罅王。」最終「小罅王」周志康連續四次成功接到飛碟，獲製作組冠以「罅王之王」稱號。