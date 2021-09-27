悲情新人王自爆畀女打　Mike：一發脾氣就打我

身為今年樂壇人氣強勁新力軍的環球歌手Mike（曾比特），繼歌曲《我不如》後，再推出悲情歌《我不是邱比特》，大派慘情牌！《我不是邱比特》形容一段明知最後無好結果的關係，仍然一頭栽進去，有種自欺欺人的唏噓感覺，同時亦可解讀為《我不如》的前傳。連派兩首歌，都是走Sad Mood路線，他直言不怕被封為「慘情歌歌王」，希望「同路人」可從歌曲中得到安慰、支持的力量，不過他自覺可塑性高，之後可嘗試不同曲風的作品。

情史如歌，拍過拖4、5次的Mike，自爆有幾段「刻骨銘心」的愛情，更自認曾做「兵哥」，無欲無求的守護在心儀的女孩身旁：「記得喺求學時期，好早發現鍾意咗個女仔，但礙於對自己嘅外貌缺乏自信，冇諗住同佢表白，淨係喺身邊，陪佢經歷過幾次相戀、失戀。」

默默守在她身旁，陪她哭和她笑，這段愛護及支持的關係，經過時日的洗禮，數年後，Mike心有不甘，終於拿出勇氣，透過短訊向女孩示愛，豈料只獲得6字「真言」：「佢同我講：『我對你冇感覺』，之後我係有死纏爛打，同佢講：『我可以等』，跟住佢再覆：『唔係等唔等嘅問題，係我對你冇感覺』。真係好Hurt！但畀着係依家嘅我，一定會主動出擊！」

另一戀愛大過天的例子，Mike坦言小時候覺得去愛人，就是一味無條件的付出，故會在不自覺下，令自己處於「下靶位」。他說曾被舊愛箝制，如為對方拎手袋是基本，甚至自揭曾受暴力對待：「有一任女友，係一發脾氣，就會好嬲咁打我，打落嚟個感覺，係好唔舒服、好痛！中間忍受過頗多次。嗰陣仲細，冇意識佢咁做係唔啱，變相我就縱容咗佢。（有冇瘀傷？）又冇，但有次打中個胃，好唔舒服。」愛過，也真的痛過，在過往的關係中，他說已經學精，人愈大愈覺得一段健康的感情，是雙向付出，不再盲目送愛。