96歲樂壇教父Uncle Ray開紅館騷　創最年長紀錄！

縱橫香港廣播界逾70年的Uncle Ray（郭利民）於5月底時正式榮休，為致謝他對廣播及流行音樂的貢獻，逾12位實力派歌手包括蘇永康、陳潔靈、葉振棠、露雲娜、杜麗莎及倫永亮等，將於11月6及7日齊集紅館舉行「Uncle Ray榮休盛典演唱會」，以經典金曲向他致敬。而今年96歲的他老當益壯，更打破89歲的胡楓於6月開個唱紀錄，成為紅館最年長開紅館騷的演藝人。

演唱會主辦單位新娛國際負責人丘亞葵，尊稱Uncle Ray是「樂壇教父」，他說早於Uncle Ray榮休時已着手搞演唱會，可是受疫情影響才延期至今：「其實佢答應開演唱會，其中一個原因係想畀工作機會啲業界，因為受疫情影響，好多人冇工開。」

至於擔任嘉賓的歌手，丘亞葵謂全是Uncle Ray的好友，特別和露雲娜有淵源：「佢抱過4歲時參加比賽嘅露雲娜攞獎㗎，所以露雲娜唔介意接受14日隔離，都要喺外地返嚟香港撐場，佢個契仔Joe Junior都會到，仲有神秘嘉賓添！」丘亞葵多謝各嘉賓自資化妝及髮型，只收利是作酬勞，又指杜麗莎為可和22位樂手組成的大樂隊合作而興奮，演唱會門票將於9月29日公開發售。