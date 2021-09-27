Edan紅到去美國　「爵屎」癱瘓星光大道！

人氣男團MIRROR不但熱爆全港，更紅到出海外，不但登上《紐約時報》，粉絲應援更遍布世界各地，早前成員呂爵安（Edan）的粉絲「爵屎」，預告將會出動應援車到美國，昨日（26日）應援車正式登陸洛杉磯荷里活，於多個著名景點包括星光大道、杜比劇院（Dolby Theater）等巡遊，3小時無間斷播放Edan及MIRROR的MV，不但有大批粉絲到場支持，更吸引不少當地市民停步欣賞。

有身在當地的「前夫」即是「鏡粉」們的另一半，直擊報道指現場墟冚，甚至有警員前來了解情況：「震爆美國荷里活！癱瘓星光大道！連交通警車都出動！全部美國爵屎都係老華僑！秩序良好！警察仲派貼紙畀小朋友！」而向來愛錫粉絲的Edan，亦有隔空感謝大家的支持，留言：「多謝你哋」、「辛苦晒前夫」。

另邊廂，「教主」Anson Lo的粉絲「神徒」則於英國倫敦舉行「Banner世界巡迴簽名活動」，將「教主」的Banner及人形紙板公仔，帶到去倫敦橋及倫敦眼（London Eye）摩天輪等景點，其中有份參與嘅「前夫」就抱怨：「一心諗住去咗英國，唔使再同前妻去天星碼頭打卡影Anson Lo，點不知尋日都係要去大笨鐘前面影咗成粒鐘...我老婆追Anson Lo追到去英國，200幾人圍住個紙板影影影，點解英國都有咁多『神徒』。」