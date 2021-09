林家謙攞咗姜濤第一次　Tyson Yoshi爆肌搶焦

人氣男團MIRROR兩位成員姜濤及柳應廷(Jer),今晚(27日)聯同歌手林家謙及Tyson Yoshi於亞博開拉闊音樂會,場外一早塞爆Fans,更有Fans製作大型應援物支持,場面墟冚!現身撐愛兒的姜濤媽媽,在現場成為大批「姜粉」集郵的目標,而MIRROR其餘10位成員、毛舜筠、MC(張天賦)、「折骨Ben」趙祥誠、吳林峰等都有到場,期間「鏡仔」們開騷後現身,引起一場小騷動,Fans紛紛舉機影相。

甫開騷4子一同出場,各自帶來作品《神奇的糊塗魔藥》、《蒙著嘴說愛你》、《迴光物語》及《Stress Out》作熱身,已叫全場Fans陷入瘋狂狀態!打頭陣演出的Tyson Yoshi,High爆帶來連串快歌,包括《Christy》、《Something》、《In My Dream》等,唱至《In My Dream》時更脫掉上衣,大騷健碩爆肌身材,他說:「度過邊度除衫,但Rundown成日改,依家除!」全場即報以尖叫聲!然後他分別跟姜濤及林家謙合唱《I Don’t Give a Part 2》及《特倫斯夢遊仙境》。

緊接上場的林家謙,激罕表演跳舞,帶來日文歌《感電》,期間被多位Dancers抬起唱歌,之後再孖姜濤合唱《難道喜歡處女座》,唱完互相Say Hi,林家謙先問姜濤:「我好挑剔咩?」姜濤笑住自爆:「係呀!我第一首歌係你監製,你嫌我懶音太多!」林家謙幫手兜:「依家好好多!都可以呀!」姜濤再話早在其曲《一號種籽》前,已跟對方合作過,林家謙即抵死的問:「即係我攞咗你第一次?」姜濤即搞笑地現怕醜樣,隨即二人首次演繹《有一種傳說》。

之後,林家謙以鋼琴自彈自唱演繹歌曲《時光倒流一句話》,繼而同Jer合唱《風的形狀》,後來4子再合體唱《留下來的人》。

第3位Solo演出的歌手是Jer,今早曾於社交平台自爆氣管敏感,氣管不停收縮好辛苦,而當他首度公開演唱新歌《砂之器》時,唱至高音位時,明顯他有點兒吃力,不過到唱《狂人日記》時,他突然回復狀態,實力唱將「歸位」,更一度投入到跪地演唱,令Fans大飽耳福!

Jer說今次揀選了一系有意思的歌,送給一隊喜歡了十多年的樂隊Supper Moment:「前排睇佢哋演唱會,佢哋唱《浪人》講到心情好似喺海外流浪咁,聽到好感觸,亦明白呢個迷失嘅感覺,係好無助,所以想點唱呢幾首歌,希望佢哋喺漆黑之中都見到天上星星,搵到條路返屋企。」他所點唱的,包括《等等》、《Let Us Go Then You And I》等。