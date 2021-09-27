林家謙攞咗姜濤第一次　Tyson Yoshi爆肌搶焦

人氣男團MIRROR兩位成員姜濤及柳應廷（Jer），今晚（27日）聯同歌手林家謙及Tyson Yoshi於亞博開拉闊音樂會，場外一早塞爆Fans，更有Fans製作大型應援物支持，場面墟冚！現身撐愛兒的姜濤媽媽，在現場成為大批「姜粉」集郵的目標，而MIRROR其餘10位成員、毛舜筠、MC（張天賦）、「折骨Ben」趙祥誠、吳林峰等都有到場，期間「鏡仔」們開騷後現身，引起一場小騷動，Fans紛紛舉機影相。

甫開騷4子一同出場，各自帶來作品《神奇的糊塗魔藥》、《蒙著嘴說愛你》、《迴光物語》及《Stress Out》作熱身，已叫全場Fans陷入瘋狂狀態！打頭陣演出的Tyson Yoshi，High爆帶來連串快歌，包括《Christy》、《Something》、《In My Dream》等，唱至《In My Dream》時更脫掉上衣，大騷健碩爆肌身材，他說：「度過邊度除衫，但Rundown成日改，依家除！」全場即報以尖叫聲！然後他分別跟姜濤及林家謙合唱《I Don’t Give a Part 2》及《特倫斯夢遊仙境》。

緊接上場的林家謙，激罕表演跳舞，帶來日文歌《感電》，期間被多位Dancers抬起唱歌，之後再孖姜濤合唱《難道喜歡處女座》，唱完互相Say Hi，林家謙先問姜濤：「我好挑剔咩？」姜濤笑住自爆：「係呀！我第一首歌係你監製，你嫌我懶音太多！」林家謙幫手兜：「依家好好多！都可以呀！」姜濤再話早在其曲《一號種籽》前，已跟對方合作過，林家謙即抵死的問：「即係我攞咗你第一次？」姜濤即搞笑地現怕醜樣，隨即二人首次演繹《有一種傳說》。

之後，林家謙以鋼琴自彈自唱演繹歌曲《時光倒流一句話》，繼而同Jer合唱《風的形狀》，後來4子再合體唱《留下來的人》。

第3位Solo演出的歌手是Jer，今早曾於社交平台自爆氣管敏感，氣管不停收縮好辛苦，而當他首度公開演唱新歌《砂之器》時，唱至高音位時，明顯他有點兒吃力，不過到唱《狂人日記》時，他突然回復狀態，實力唱將「歸位」，更一度投入到跪地演唱，令Fans大飽耳福！

Jer說今次揀選了一系有意思的歌，送給一隊喜歡了十多年的樂隊Supper Moment：「前排睇佢哋演唱會，佢哋唱《浪人》講到心情好似喺海外流浪咁，聽到好感觸，亦明白呢個迷失嘅感覺，係好無助，所以想點唱呢幾首歌，希望佢哋喺漆黑之中都見到天上星星，搵到條路返屋企。」他所點唱的，包括《等等》、《Let Us Go Then You And I》等。