細個被媽咪體罰！Anson Lo壓力爆煲喪食雪糕

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）的跳唱新歌《Megahit》MV，火速衝破百萬點擊，被封做「百萬歌手」，但原來新歌推出前他緊張得壓力爆煲，因為他太鍾意這首歌，期望太大，有時會怪自己做得未夠好，錄音時又驚高音唱不到，MV準備時間又太少，種種壓力下令他變得「騰雞」，擔心打亂MIRROR成個出歌計劃，結果他要靠食甜品抒壓，他說：「嗰陣我一次過食兩、三支雪條或雪糕，畀自己放縱吓。」

除了喪食減壓，母親也是Anson Lo的傾訴對象，他形容對方是他的最強後盾，也是心靈上的經理人，他大爆對方最鍾意攻擊他的弱點，他說：「我每個訪問、演出，佢都會同我檢討，佢會講好多看似殘忍、令人好唔舒服嘅評論，但我已經習慣，因為我好信任媽咪嘅意見，好多時我都會搵佢幫手解決問題。」他笑言細個會跟媽咪頂嘴，最後被召換入房進行大懲罰的下場，他說：「入到去我會跪低，媽咪會攞把好長嘅木間尺打我手板，大個就知道頂嘴係唔啱，其實媽咪都係緊張自己。」

激嬲經理人花姐

Anson Lo的新歌是講人與人之溝通上難免有衝突，正好反映他同經理人花姐的溝通，他表示大家的看法及價值觀好多時不同，他們會坦白並理性去分析及討論，他說：「可能碰碰撞撞會有啲新嘅驚喜同花火。（有冇試過吵大鑊？）都會㗎！我試過太坦白同佢講嘢，令佢嬲咗幾日，但係雙方都係為件事好。」對於年底將有樂壇頒獎禮，他可會期望拎男歌手獎？他自嘲說：「我完全冇諗過自己有資格做呢樣嘢，我唔係謙虛，我年資淺到咁，等我儲多啲作品先去諗其他嘢。」