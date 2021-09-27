姜濤擒啜女Dancer　唔怕粉絲嬲豬？

姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙及Tyson Yoshi今晚（27日）合體開騷。Tyson Yoshi一開場就晒爆肌，成功搶焦！他再出場時，搞笑打招呼：「係呀！又係呀我呀！」並笑說自己不止有「嘈歌」，都有寫過2首廣東話慢歌：「其中一首係返工寫，當時體會到咩係人生嘅絕望，但大家Feel吓得啦！Yeah！」

人氣王姜濤壓軸出場時，全場「姜糖」即舉起「姜」的應援牌，甚為壯觀。之前曾說過想跟Tyson Yoshi合唱《Master Class》的他今晚終於圓夢，令Fans相當驚喜！緊接帶來一段隊友個人單曲的Medley，有AK的《特登》、Ian的《DWBF》及AL的《不可愛教主》，台下隊友聽得十分投入！唱至《不》的尾段，姜濤更轉身作狀擒啜女Dancer，引來全場Fans尖叫！一口氣完成多首快歌後，姜濤打趣話：「抖番啖氣先！跟住首歌，佢係我哋每個人追尋夢想的故事！」《全民造星》主題曲《前傳》的改編版前奏隨即響起。

4子於音樂會尾段再聚首，先送上姜濤的Hit歌《蒙著嘴說愛你》，將全場氣氛推至最高點！他們又帶領全場Fans大合唱，期間姜濤貪玩伸手掩林家謙個嘴，認真爆笑！最後合唱《未知道》及《致明日的舞》，為音樂會畫上完美句號，晚上9時50分完騷。