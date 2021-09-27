尋歡在錢湯　水戰夠放蕩

日本有好多錢湯，即係收費嘅公眾浴室，有得沖涼又有浴池浸浴，真係好爽！日本AV亦有唔少以錢湯為主題嘅作品，女優先細心為男優擦背侍浴，然後就進入戲肉打番場水戰，場面相當激烈，水花四濺，令人睇得刺激又過癮。

色誘混戰

喺DAS!出品嘅《公眾錢湯的番台姐姐筆卸》中，初川南接手老父嘅錢湯生意，起初佢以為多數都係老人家嚟幫襯，所以覺得會好悶，點知附近有個體育會，好多後生仔做完運動後就會過嚟沖涼，搞到南妹春心蕩漾發晒姣，後來佢搭上其中一個男仔，仲喺更衣室溫馨纏綿！南妹體驗到後生仔嘅精力旺盛之後，愈來愈唔滿足，於是趁佢哋沖涼嘅時候，直接走入浴池色誘對方嚟個一女多男大混戰，阿妹又索又豪放，班男仔梗係唔同佢客氣，一於盡情發洩精力啦！

好客少女

喺青春時代推出嘅《從事性處理手藝的錢湯看板娘》入面，咲田蘭同高山鈴兩位美少女喺一間錢湯工作，每日負責清潔打掃及招呼客人，佢哋仲會幫客人擦背，如果客人要求佢哋幫手清潔私家重地亦樂意之至。後來班客人愈來愈放肆，竟然向佢哋提出打水戰，不過兩女亦有求必應，結果吸引愈來愈多客人嚟幫襯，兩女亦樂意一次過同一眾客人忘情激戰，令成班阿叔阿伯不知幾開心幾興奮，而且個個都老而彌堅，真係性福無邊呀！

愛上小鮮肉

Madonna推出嘅《閉店期間之錢湯出汗交歡》，講述本田瞳同老公一齊經營錢湯，由於工作忙碌，加上老公又一把年紀，所以兩人已經好少行房。有一日，年輕小鮮肉正太嚟到錢湯沖涼，瞳妹唔單止嗒晒糖，仲偷睇對方沖涼，發現正太身形健碩，仲擁有巨型兵器，搞到瞳妹忍唔住自娛起來！後來錢湯要休業裝修，正太義不容辭過嚟幫手，整水喉嘅時候，瞳妹被噴濕身，一對巨乳若隱若現，令血氣方剛嘅正太慾火飆升，情不自禁上前擁吻，瞳妹起初有啲抗拒，但係好快就被熱情征服，更被正太嘅強勁雄風搞到高潮迭起，自此之後，瞳妹經常同正太鬼混。

簡評

本仙去日本嘅時候都浸過當地嘅錢湯，又真係幾企理幾舒服，真係好想再去浸多幾次呀！不過依家去唔到，惟有欣賞錢湯作品止住渴先。當中本仙最鍾意咲田蘭同高山鈴主演嘅《從事性處理手藝的錢湯看板娘》，雖然兩位女優嘅身材唔算豐滿，但係勝在夠鮮嫩又夠春青，活力十足而且笑容甜美，最吸引係佢哋瞓身招呼班阿叔阿伯，展現出服侍客人嘅專業精神，令人睇得窩心又開心。