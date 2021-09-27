Jynx Maze　最索混血舞林高手

佢母親係秘魯人，父親係愛爾蘭人，絕對係四仔界最索混血脫星之一。（互聯網）

喺唔少人眼中嘅四仔脫星，只係識得床上演出，展現狂野豪放嘅一面，其實好多脫星都係多才多藝之人，其中就有呢位不但精通多國語言，兼且係舞林高手嘅Jynx Maze。

跳艷舞出身

有人稱Jynx Maze係美國四仔界中「最索嘅拉丁裔脫星」，但係當中卻有商榷嘅地方，不過大家唔好誤會，並非話佢唔夠索，而係佢嘅拉丁裔身份，事關喺美國加州出生嘅佢，母親係秘魯人，父親係愛爾蘭人，故此稱佢係拉丁裔未免有啲偏頗，反而稱佢為最索混血脫星更為恰當，亦因此佢通曉英語及西班牙語，更精通法語及意大利語。

自細活潑好動嘅佢，鍾意踢足球、越野跑及跳舞，高中時開始對脫星工作產生興趣，更夢想成為四仔脫星，不過佢冇諗過自己嘅四仔事業係從跳舞開始。話說2009年高中畢業後，佢去咗脫衣舞俱樂部跳艷舞，憑住迷人外形深得觀眾歡心，更成為俱樂部最具人氣嘅艷舞女郎，及後被成人網站Kink.com睇中，2010年2月演出處女作《Public Disgrace》，結果相當受歡迎，網站隨即搵佢演出另一套作品《First Timer Disgraced In A Bar》，更成為佢嘅經典作品之一。

愉虐愛好者

之後，Jynx Maze憑住呢部作品喺CAVR頒獎禮獲提名「最佳脫星」，雖然最後落敗，但係對於出道未夠一年嘅脫星嚟講，能夠獲得提名，足證佢嘅人氣有幾勁！不過亦因為咁，父母終於得悉佢做脫星，起初佢亦擔心家人會反對，卻估唔到不但得到對方嘅支持，仲幫佢處理財務添！

憑住超強人氣，佢先後為Evil Angel、Elegant Angel、Hustler等著名四仔片廠演出，而且主要演出愉虐題材，Jynx Maze坦言佢其實係愉虐愛好者，加上片中加入跳艷舞元素，令佢可以盡情發揮，作品唔單止銷量極佳，更喺XBIZ及AVN頒獎禮獲得「最佳性愛演出」、「最迷人美股」、「最誘人身材」等多項提名，成為四仔界人氣同實力強勁嘅脫星。

Profile

出生日期：1990年10月6日

身高：154cm

三圍：34B-25-36

Jynx Maze憑住渾圓美股而迷倒眾生，原來佢每日都會勤做運動鍛煉臀部肌肉，難怪又翹又結實，而佢亦經常喺社交網Po美股寫真照畀大家欣賞，股迷必定大飽眼福！