復工返內地「開片」！張家輝容光煥發引翁虹集郵

影帝張家輝神隱多時終「復工」，已約年餘未有參演任何電影的他，9月初現身深圳出席新片《新秩序》開鏡拜神，以嶄新髮型登場，正式宣布「復工」﹗從影以來經常接拍動作片的他一向捱得，但今次接到劇本後眉頭一皺，事關將要應付大量動作場面，相信日日開工都要打到飛起。戲中他游走於黑白兩道，與扮演警察的台灣型男阮經天及「幫派成員」王大陸展開三方勢力糾纏。今次無論體力及演技都面對很大挑戰，家輝卻十分期待，於社交網留言：「很高興，這次挑戰一個『狠』角色。」

粉絲期待掃獎

電影牽涉正邪廝殺重頭戲，有關方面於社交網發公開貼文，徵求20至35歲男性以特約演員身份參與日內拍攝，能夠與影帝同場，機會實屬難得，令不少素人趨之若鶩。而家輝的拍檔包括陳國坤、吳啟華、秦沛等，全部同聲同氣，片場氣氛融洽，日前開工時更吸引剛過生日的翁虹及陳雅倫，專程到片場探班並找家輝集郵，未知是否已休息多時關係，見家輝容光煥發，狀態相當不錯。

另外，《新》片由內地演員馬浴柯首次執導，是他與家輝自《掃毒》後相隔8年再合作，2人由當年屬「同輩」，今次則變成導演與演員關係。有粉絲留言希望該片能衝擊電影獎項，為他們留下完美回憶！處男執導的馬浴柯表示：「感恩、感謝，我想試試，我會盡力，因為愛！」