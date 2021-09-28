【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿二己卯土破日

吉時：上午9時至11時、中午11時至9時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

退一步海闊天空，斤斤計較只會破壞好心情。

金牛座

心情愉快，能跟同事融洽相處，紅色助開運。

雙子座

開口夾着脷，讓你悶悶不樂，謹記少說少錯。

巨蟹座

大量工作積壓，須耐心應付，小心處理文書。

獅子座

預期可節省的開支有增無減，憂心指數急升。

處女座

迎來忙碌的一天，更有可能需要到處奔波。

天秤座

做事效率低，即使加班也完成不了手上工作。

天蠍座

有機會碰到投契的傾談對象，可以暢所欲言。

人馬座

運用才智替身邊人解圍，令彼此關係更親密。

山羊座

辛苦搵來自在食！吃頓大餐，不要待薄自己！

水瓶座

被意外事故弄得不知所措，只能不斷發牢騷。

雙魚座

愛情運不錯，單身者最好趁機出席朋友聚會。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 偏財旺

（跌）蛇 是非多

鼠

多勞多得！可憑勤奮表現獲上司重用。

牛

人氣升，有異性主動親近，脫單不是夢。

虎

好事多磨，遇到阻滯不妨向身邊人求助。

兔

運勢平穩，無風無浪，宜趁機未雨綢繆。

龍

身心不在狀態，提防被工作壓力拖垮。

蛇

要控制脾氣，勿意氣用事，以免得罪人。

馬

偏財旺，博彩或有驚喜，但切忌沉迷。

羊

愛情運非常好，單身者容易碰上意中人。

猴

日常生活多阻滯，現實與想像出現落差。

雞

是日沖煞，脫單時機未到，宜保持耐性。

狗

有勇有謀，有利創業，易獲得理想業績。

豬

獲吉星庇佑，無論做甚麼事都暢通無阻。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

八月飛霜，香港麻煩了

相傳戰國時期，有一個叫鄒衍的人，精通陰陽之道，他認為盛衰是以金、木、水、火、土這「五德」為轉移的，從而得出「五德終始說」，其學說在當時得到很多人支持。

為了推行自己的學說，鄒衍在各國宣楊。他在燕國，最初得到燕王欣賞，並留下當官。鄒衍盡心盡力，並得到重用，但其他人擔心失勢，於是設計毒害。燕王聽信了讒言，將鄒衍關進了監獄。鄒衍仰天大哭，上天為其感動，竟在六月炎熱的夏季，下起霜來，而「六月飛霜、必有冤情」，便是由此而來。

當一個地方出現冰雹、日月蝕、紅雨等天文現象時，彷彿是老天爺給大家一個訊息或啟示，這地方很快便出現禍端，輕則破財，重則傷亡。

雖然現在是農曆八月，但半個月前將軍澳出現冰雹，根據過往紀錄，2002年沙士及其後觸發的樓價大跌、2008年的金融海嘯，而近數月內地的恒大事件，都曾出現過冰雹。

單一的天文現象，已經要注意，如再加上其他，更加不容忽視，大家還記得早幾個月前的血月嗎？這月蝕的現象，今年也特別多，現在不只是禍不單行，更是雪上加霜。經濟低迷、樓市下跌、疾病災禍，相信會陸續出現，當然，希望今次是例外，但願不會成事。