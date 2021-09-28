武師紀錄片成龍冇影捱批　錢嘉樂力撐：佢出心出力

由藝人錢嘉樂監製、以龍虎武師血淚史為題材的紀錄片，除找來了一班動作影星大談當武師的辛酸史，內地紅星章子怡及吳京亦於社交網為該片「加持」推介，可惜在內地上映兩星期，票房僅收不足100萬人民幣。有網民批評成龍未有參與，寸他涼薄！嘉樂即為成龍澄清，指他為電影出心出力！

龍虎武師出身的錢嘉樂於影壇打滾40年，已躍升為動作導演，但他未忘初心，最近以監製身份參與紀錄片《龍虎武師》，希望透過大銀幕令更多人知道這班幕後英雄為了動作電影，不僅付出汗水、淚水及傷痕，當拍攝難度高的動作時，更分分鐘搵命博！

該片邀得一班知名動作藝人及導演受訪，包括洪金寶、甄子丹、曾志偉、程小東及徐克等，大談當年拍動作片的辛酸。而蜚聲國際的章子怡及近年於內地爆紅的吳京，亦分別於社交網落力推介，惟仍未能為票房帶來衝擊。該片近日於內地上映兩星期，票房竟不足100萬人民幣（約112萬港元）。而內地網民發現於芸芸訪問對象中，獨欠「成家班」代表成龍，揶揄他寧願與「謀女郎」劉浩存拍戲，卻未有出手相助一班兄弟，令人感涼薄。

對於前輩成龍的舉動觸動網民，嘉樂受訪時為對方解畫，力撐對方有為影片出心出力：「最初個版本同宣傳短片係有嘅，但因為肖像權同技術上嘅問題，最後都要刪走佢嘅部分，但佢對呢部紀錄片提供咗好多好好嘅意見，所以都要多謝佢。（套戲喺內地票房麻麻，會唔會好失望？）原本初心都係想做一部幫大家記錄低以往經歷嘅紀錄片，就係因為紀錄片，所以冇票房壓力。香港遲啲都會上映，但唔係用商業電影模式，主要係想大家知道我哋呢行有好多無名英雄。」更指除了電影院，也可透過內地及香港的網上收費平台觀賞，詳情稍後公布。

雖然該片於內地票房慘淡，但行內人觀看後，均大讚是誠意之作，宣傳海報上，以一位傷痕纍纍的背影作主題，盡顯心思。至於一眾訪問對象中，受訪者談起以往受傷經歷均驚心動魄，例如嘉樂憶述武師生涯中，遇過兩次最為嚴重的意外，湊巧同是拍攝《龍的心》時發生。其中一場戲講述他於3樓撞破玻璃跳落帳篷，然後跌在剛駛經的車輛上，可惜正式拍攝時，因用力過度，他穿過玻璃時，未能成功跌在用作卸力的帳篷上，硬生生跳落地，結果受傷送院：「當我再睜開眼時係黑色，因為喺車底，醫生問我發生咩事，我答佢喺3樓跳落嚟，佢話：『你扮超人？』仲話我犀利，因為咁都冇斷腳。」