丹尼爾被揭曾拍全裸戲險被DQ冇得演占士邦

憑占士邦一角上位的英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）演完新一集邦片《007：生死有時》（No Time To Die）就會告別呢個演了15年的角色！而回顧當年丹尼爾獲委以重任選中飾演占士邦時卻惹來一面倒的反對聲音。無論是粉絲以及上任占士邦皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）都對選角有所微言。更有網民翻舊帳踢爆他於98年曾在電影中作全裸演出，企圖令丹尼爾冇得撈！

丹尼爾未成為占士邦之前曾參演過多部電影，其中98年他就於劇情片《Love is The Devil》中飾演同志。除了與男主角有大膽床上戲之外，更有全裸出浴鏡頭！故事講述英國名畫家Francis Bacon與曾是匪徒的同志戀人George Dyer的關係，丹尼爾正是飾演Geroge一角。

丹尼爾後來在《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）的演出令占士邦粉絲漸漸受落，成為最具代表性的占士邦演員。丹尼爾憑片中的精彩演出俘虜了一眾「邦粉」的心之外，亦同時憑一身肌肉而吸納不少同志粉絲！曾有一個同性戀交友網站的「最理想約會的藝人」選舉中，丹尼爾以31%得票率成為基民最愛！其實丹尼爾早已睇好基界市場，曾自爆要求電影公司在第2部邦片《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）中加一場 同志搞嘢場面。他說：「點解唔可以有呢啲場面？今時今日，fans係可以接受嘅。 」