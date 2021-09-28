姜濤讚跳舞勁！林家謙擺Anson Lo上枱

「人氣王」姜濤、Jer（柳應廷）、林家謙及Tyson Yoshi昨晚（27日）假亞博開拉闊音樂會，完騷於後台受訪。先講到Tyson Yoshi大方騷肌，他自幽一默話：「既然幾個月都唔會學得成跳舞，就不如操肌，騷肌都有啲機會。（練咗幾耐？）3個月。」Jer聞言驚訝問：「止唔止3個月呀？盔甲咁樣喎！但佢平時開騷都有騷肌習慣。」

問到姜濤為何不跟隊騷Quali？他自嘲無謂獻醜，續笑說：「我依家着Deep V都騷到啲㗎，但入面係有打底，哈哈！真係好難同佢（Tyson Yoshi）鬥！佢啲肌肉有2個Stanley（MIRROR成員之一）咁厚！」林家謙亦稱有露肉，然後伸出右手示白恤衫手肘位置的開窿設計：「小小心意啦！」而打扮最密實的可算是Jer：「佢哋個個都好開放，我就保守啲嘅！」

講到Jer自爆氣管敏感，他承認有影響演出，唱歌時有點吃力：「只有平時演出嘅70%狀態，因為轉天氣所以令氣管敏感、惡化咗。（有冇好擔心演出？）當然有！開騷前先嚟搞啲咁嘅嘢！」被指狀態大勇的姜濤連番表示「多謝」，又話最開心是兩位媽媽（姜媽及毛舜筠）及一班MIRROR隊友前來撐場，談及唱隊友的歌，他大呼感壓力：「AK首歌啲歌詞好難背！」

首次獻舞的林家謙表示為演出練了個幾月時間，打趣問會否考慮轉型做跳唱歌手？他堅決Say No：「吓！唔好啦！我唔係天生識跳舞，人哋《Megahit》（Anson Lo新歌），而我就『Megamiss』！」認真抵死！雖然當事人拒絕，但姜濤就大讚林家謙跳舞勁：「綵排嗰陣有偷睇佢跳舞，嗰陣覺得應該會幾好睇！」

合體開騷反應不俗，問到4子會否開Part 2？Tyson Yoshi卻笑說：「諗咗慶功先啦！我3個月冇食Burger！真係好想食！」此時，身為快餐店代言人的姜濤即落力Hard Sell對方幫襯，十分搞笑！再問到4子之後會否再合作出歌？他們指隨緣，不要太大壓力，而首次獻唱合唱歌《有一種傳說》的姜濤及林家謙則表示好想灌錄此曲推出，後者笑說：「今晚第一次唱，希望唔係最後一次。」