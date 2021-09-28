Salvatore Ferragamo 2022 S/S　盛夏光年

相隔12個月後，意國品牌Salvatore Ferragamo近日在米蘭時裝周上演2022春夏系列實體時裝騷，讓來賓不用再隔住屏幕，可於現場親歷其境。

創作總監Paul Andrew雖於今年5月離任，但無阻設計團隊的無窮創意，新作重新審視品牌經典並融入現代新穎美學，保留雋永優雅的風骨。服裝靈感來自60至70年代電影的人物造型，剪裁簡約中帶復古輪廓，例如高腰闊腳褲與闊袍連身裙，予人舒適與慵懶況味，又從經典中吸取養分，將品牌的方巾重新編製在虎紋提花織物上，並疊印70年代的Ferragamo花卉圖案。整體實穿性強，細節用心，模特兒頸項的黑色緞帶貫穿全場，與搖曳流蘇相呼應，配合連身裙腰際的鏤空設計，一舉手一投足散發着成熟女性的優雅與性感魅力。調色板由冷靜內斂的黑、白、棕為主調，並滲入粉紅、粉藍、黃與橙，如同夏日午後的歡樂漸漸走向黃昏，隨着光線而不斷變化的彩虹，彷彿訴說着一則盛夏故事。

品牌標誌性的Vara蝴蝶結高跟鞋與Varina蝴蝶結平底鞋以全新的配色及物料重構；富於波希米亞風格的木屐則採用對比鮮明的帆布與皮革鞋面，綴以Gancini雙扣裝飾。至於男裝涼鞋的構思來自品牌歷史檔案中的草圖，原是為女性設計的單綁帶高跟鞋；經典Tramezza鞋履去繁為簡，脫變成爲柔軟的Loafer。手袋方面，Ferragamo Studio及Trifolio系列以全新物料及尺寸登場，由牛皮打造，既可手提亦可斜孭，百搭實用。