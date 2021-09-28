黎美言簽空姐Christy做藝人　1年考獲兩教練牌

前女子組合HotCha成員Winkie（黎美言）由演藝界轉型從商後，偕香港七人欖球隊運動員姚錦成合作開辦國際醫療中心，提供拳擊、舞蹈、拉筋及瘦身一站式服務，日前舉行開幕儀式時，她更帶同旗下藝人Christy到場示範消脂運動。Winkie表示：「好開心我嘅運動品牌可以進駐尖沙咀區，其實由歌手轉型做拳擊、跳舞教練，我都算係半個運動員，所以好支持運動員要拉筋，同埋知道運動員有好多創傷需要修補，所以做埋老闆去推動呢個理念。」

雖然現實體舖非旗艦店，但期待未來生意愈做愈大，目標幾年後自資開一開更全面的一站式運動中心。至於今次跟友人合資，全因想減低營商風險，且合作夥伴全是同道中人，齊望可乘奧運狂熱推動人人愛上做運動。

至於她另外再成立娛樂公司後，簽了空姐出身的Christy為旗下藝人，她表示：「佢係我大學同學，上年簽咗佢後，佢1年內考晒健身、泰拳教練牌，我會多啲帶佢出嚟見人，希望打造到顏值高女圑係我圑體特色。」又指Christy有明星相，現已吸納了不少男、女粉絲，她讚：「佢咁靚女梗係多人鍾意啦。」