美國歌手R. Kelly 23項性罪行罪成　最高刑罰終身監禁

憑90年代經典名曲《I Believe I Can Fly》走紅的美國R&B男歌手R. Kelly，於美國時間昨日在美國聯邦法院被裁定多項性罪行包括人口販運、操控賣淫以及性侵未成年少年等23項罪名罪成，或面臨10年至終身監禁。案件將於下年5月4日判刑。

R. Kelly的律師Deveraux Cannick對判決感到失望，並指他們會上訴。而戴住口罩的R. Kelly於庭上聽到法官裁決時一直低頭。庭上一名他的女支持者聽到判決時即落淚。而有大批他的支持者於庭外的公園等候判決，並播放R. Kelly的歌曲為他打氣。期間有支持者大嗌：「我們不會放棄R. Kelly！」

過去20多年，R. Kelly已多次被指涉性罪行。其中2008年他曾被控21項兒童色情罪，但就因為受害女童拒絕上庭作證而令他成功甩身。而2019年2月，他再被美國伊利諾州檢察官落案控告10項嚴重性侵罪行，他否認控罪。同年，他再被加控多11項性侵罪，他一直否認控罪。