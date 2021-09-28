轉天氣　敏感「鼻」無可避？

雖然近日天氣仍見炎熱，但如果你是鼻敏感患者，自然體會到轉季了，因為鼻敏感已經非常準時「報到」！據資料顯示，每4個香港人中就有1個患有鼻敏感，比例甚高，特別是本港的空氣較為污濁、氣候潮濕，加上常見的塵蟎問題令敏感情況更加嚴重，遇着轉季時節更是致敏的高發。雖然食藥可以緩解問題，不過是藥三分毒，如果可以從源頭攔截和從飲食中改善調理，就會更加安心。

5大成因

鼻敏感又稱過敏性鼻炎，是一種鼻腔內出現的炎症，當鼻腔內的黏膜接觸到一些致敏原，就會引起連串徵狀和反應。要避免其發生，最重要的一步是要找出並遠離致敏原。

根據衞生署的資料顯示，誘發鼻敏感的因素大概分為5種：

1.來自環境中的過敏原

如塵蟎、花粉、黴菌、灰塵、寵物毛、羽毛、羊毛、煙等等，這些在日常是可以盡量避免，如加強清潔、通風、避免養動物、減少室內栽種植物，以及使用有毛的工具、物品等。

2.化學品

如化妝品、樟腦、漆油、殺蟲劑等物品所產生的氣味會對鼻黏膜造成刺激。

3.刺激性食物

像辛辣食物、酒精飲品、海產等

4.空氣因素

如渾濁的空氣、氣候變化、乾燥或潮濕等。

5.精神壓力

緊張的情緒和疲倦過度，都會是鼻敏感誘因。

中醫主力使用辛荑花

在中醫的角度，鼻敏感稱為「鼻鼽」，可透過針灸、穴位按摩、嗅聞中藥、洗鼻及食療等方法去改善，其中用於散風寒、治頭痛、通鼻竅的「辛荑」更被稱為紓緩鼻敏感的「勝手」，混合其他的材料可用於製作香囊、泡茶或煲湯。

自製香囊

材料：辛荑花、蒼耳子、白芷、薄荷 各4錢

製法及用法：以布包裹所有村料製成香囊，於鼻塞時握一握、聞一聞。

辛荑花薄荷茶

材料：辛荑花10克、薄荷6克

做法1：

1.把辛荑花入煲湯袋連同2碗清水倒入煲中。

2.大火煮滾後轉小火煮10分鐘。

3.放入薄荷後熄火焗3分鐘，即可飲用。

做法2：

1.先把辛荑花及薄荷洗淨，備用。

2.將辛荑花拍扁，放入茶壺，加500ml熱水，焗約15分鐘。

用法：

每天1次，連續2天飲用，徵狀消失即可停用。

辛荑黨參瘦肉湯

材料：辛夷花1.5錢、黨參5錢、淮山5錢、蓮子4錢、生薑3片、瘦肉4両

做法：

1.把材料洗淨，將辛荑花入煲湯袋、蓮子去芯、瘦肉汆水。

2.將所有材料放入煲中，加入適量清水，大火煮滾轉小火煲2小時。

3.最後加入適量的海鹽調味，即成。