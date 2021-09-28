勇敢企出嚟︱盤點3個娛圈「手撕渣男」女生結局

成世人流流長，總會愛上幾個人渣！呢句經典電影對白好多時都畀人形容愛上渣男嘅不幸，遇到渣男有人會選擇「止蝕離場」，有人會選擇「以牙還牙，一拍兩散」，實行「手撕渣男」！而娛樂圈入面，都有3個勇敢發聲嘅女生，以素人姿態爆渣男大鑊，好似周揚青、內地網紅都美竹及李雨桐，被網友封為「中國最剛前嫂子」，事後唔單止人氣急升，而且發展都唔錯，有人之後仲擁有幸福家庭，坎坷過後，始終有艇搭！

周揚青

周揚青用1300字文章揭開羅志祥（小豬）真面目，本身佢只係籍籍無名嘅追星粉絲，但因為與羅志祥相戀，而聲名大噪，不過最勁都唔係佢同小豬戀愛9年，而係佢「毀滅式報復」，實行一拍兩散，小豬畀佢搞到人氣大不如前，復出之路遙遙無期，反而周揚青就參與綜藝《女兒們的戀愛》，仲同富二代羅昊拍拖，事後又傳兩人極速分手，戀上1米92靚仔新歡，不過點都好，周揚青由素人一躍成為真明星，真係要講句多謝小豬！

都美竹

大陸網紅都美竹一手將涉嫌強姦吳亦凡送入監獄，對方不惜將性事過程爆出，完全唔顧自己名聲，事後都美竹傳出精神壓力極大，仲話已經退學，更有傳人身安全一度受到威脅，就算吳亦凡被拘捕後，佢都神隱一段時間，終於於今個月25日，都美竹以「堅強造型」再次現身，將長髮剪去，並留言：「別放慢步伐，我們都會成為更好的人。」即吸Like達3萬多，網友紛紛祝佢有更美好嘅人生。

李雨桐

內地歌手於2017年宣布同離婚2年嘅前妻復合，不過就被內地網紅李雨桐爆料，指控佢騙財騙色更逼佢墮胎，甚至乎係拍拖期間「偷食」佢閨密，令薛之謙背上渣男之名，不過都有人話李雨桐只係想炒作自己，令自己出名，雙方喺微博展開罵戰，事隔3年幾，戰火隨住時間已經停止，有人指薛之謙人氣大不如前，不過李雨桐就收獲幸福家庭，今年1月佢喺社交網宣布榮升媽媽，又分享BB得意相片，丈夫叫吳懿韜，事後更補Post結婚照及結婚證。

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