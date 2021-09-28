《開心大綜藝》黃婉恩玩到盡！冇底線走光都唔怕

《開心大綜藝之暑假玩到盡》最後一集有多位女嘉賓加入，當中包括黃婉恩（Yancy），今次仲係佢嘅處女騷，特別多謝林盛斌（Bob）邀請佢入組玩︰「真係好多謝Bob！唔係佢，我都唔會咁快有機會上遊戲節目，始終我都係新人，第一次參加遊戲節目原來係好緊張，好榮幸有份參與，收到通告係勁開心！緊張到拍嘅前一晚瞓唔着，不過拍攝嗰陣好精神！」

喺英國讀書嘅Yancy，怕唔係好識啲遊戲點玩，臨上節目之前重溫多次咁多集嘅節目，做足功課了解每個遊戲點玩，仲專登搵香港朋友一齊研究。而令佢最深刻嘅遊戲係吹啤牌，如果唔小心吹走晒就要罰飲五青汁或者苦茶，點知！就係佢唔小心吹走晒啲卡，搞到全組一齊受罰。問到佢玩遊戲會唔會有包袱？Yancy話完全冇︰「真係玩到盡冇底線，玩就玩，大家為咗要贏都好落力！（有冇出貓？）咁又冇，因為我唔叻出貓，哈哈！但有個遊戲係男女接飛碟，男仔比較高大易接，我就有推佢哋落水！」

大部分遊戲都係喺水上進行，問到怕唔怕得意忘形得滯唔小心走光？Yancy話本身都怕，不過公司有畀到面衫佢哋着，所以都好安心，反而係擔心好「樣衰」︰「未拍之前個妝好完美，但一落水就咩妝都冇晒，個個都變晒素顏，哈哈！（鏡頭前第一次素顏？）咁又唔係，之前做《姊姊淘》嘉賓都有素過，不過今次係再有啲擔心，因為唔止素顏咁簡單，係溶妝！更加恐怖同驚，但最尾玩得開心就得！」佢再話之後都好想參加多啲綜藝，因為自覺中文唔太好，遊戲節目可以放鬆啲做自己。