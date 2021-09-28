第2波聯乘　運動服上開出經典印花

雖說聯乘並不是新鮮事，但總有一些品牌的合作，特別讓人期待，例如風格迥異的Marimekko與adidas便是一例。雙方於今年6月首次聯乘合作，帶來一系列色彩亮眼的運動服飾。眼見好評如潮，今個秋冬再次「握手」推出全新聯乘系列，透過融合雙方DNA及適用於多種體育項目和戶外活動的新作，給兩個品牌粉絲帶來驚喜。

新系列包括了一系列運動服飾及飾物配件，更首次將Marimekko的經典Unikko（罌粟花）印花圖案搬上運動服；大膽生動的印花與「三葉」標誌性的運動服面料「走在一起」，為整個聯乘系列增添不少趣味和玩味。而更重要的是，雙方均是着重可持續創新發展的品牌，所以是次系列特別採用了可再生環保面料及紗線，再加上回收物料和Parley Ocean Plastic海岸回收的塑膠廢料製成，目的就是盡量減少對環境造成影響。新系列將於2021年10月上旬起在品牌官網及指定專門店上架，既鍾情北歐時尚風又愛運動潮流造型的粉絲，記得Mark實日期。