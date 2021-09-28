晒靚相被批濾鏡太重　范冰冰親自解釋話…

內地女星范冰冰因為逃稅風波，復出幕前至今依然無望，不過「我心不死」嘅佢，仍積極參加活動維持人氣，好似早前佢就接受阿聯酋駐華大使邀請，出席杜拜世界博覽會開幕酒會，見佢着上白色套裝，頭戴畫家帽，大行復古女神風。當日佢更非常投入其中，大玩杜拜相當盛行嘅指甲花彩繪（Henna），見工作人員圍繞佢嘅手指畫上花紋圖騰，圖案相當精緻，並有祝福嘅寓意，佢即大讚好睇。期間有杜拜代表向佢送上寫有阿拉伯語嘅「范冰冰」三字嘅字畫，並有阿聯酋駐華大使親自簽名，令冰冰相當驚喜。

冰冰又將當日造型照上載至社交網，有粉絲就留言讚：「哇，太美了」、「真的絕美」等，不過亦有網民直指照片濾鏡太重，狠批：「一看還以為粉絲團在考古，沒想到這是新鮮的范冰冰」、「能否在各軟件學學拍照技巧」、「把美顏相機卸載了，求求」、「整套圖都有一種2012年用舊手機自拍的年代感」、「那麽好看的一張臉，拍成這個樣子，也是挺不容易的」、「能去掉這些奇怪的網紅濾鏡嗎」，更有網民問冰冰：「是連攝影師都請不起了嗎？」。面對民意，冰冰親自留言解釋係「原圖直出」，並無使用濾鏡：「這個就是原相機。」